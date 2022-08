La Agencia Nacional de Discapacidad le respondió a Dujovne: «Para ellos es gasto, no hay negocio»

Durante la semana se encendió una polémica que trajo el exministro de Hacienda de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne. El economista aseguro que hay que auditar las pensiones por discapacidad porque mas de la mitad son «truchas» y eso representa un gasto para el Estado. Ante ello, la Agencia Nacional de Discapacidad, por medio de su director ejecutivo, Fernando Galarraga, les respondió.

Teniendo en cuenta lo mencionado por el dirigente macrista, Galarraga aseguró que «ratificaron lo que hicieron en el gobierno porque este estigma, persecución y tildar de trucho todo lo que sea contención o atención social, para ellos es gasto». Además, enfatizo que ellos «no entran en la planilla de Excel» de Juntos por el Cambio porque no son tenidos en cuenta.

Además, reiteró que «la gente con discapacidad una vez más para ellos están fuera de lo que tienen que ser las políticas publicas del Estado de los sectores que están en desventaja. Existen las pensiones y programas que brindan apoyo y herramientas», resaltó el funcionario en C5N al ser consultado sobre este pedido de recorte estatal de parte de Dujovne.

Por último, desde la Agencia Nacional de Discapacidad denunciaron que «ellos tienen una mirada clara del estado y para quien debe jugar el estado si gobiernan. Eso no es en función de los vulnerables porque eso es gasto, no hay negocio. Los derechos no lo sienten ni lo van a implementar nunca», concluyó el director ejecutivo de la entidad.

¿Qué dijo Alberto Fernández?

Alberto Fernández apuntó contra Cambiemos por esta misma causa. «Alguien que nos acusa de estar dando pensiones truchas, fue el alguien que fue ministro de este país que prescindieron nuestra llegada al Gobierno, y algunos datos que quiero marcar para que entiendan que no todo es lo mismo. No estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos a aquellos que los necesitan», remarcó.

Además, recordó que «en aquellos años, entre 2016 y 2019 se dieron de baja 160 mil pensiones. Y hoy acá, estamos celebrando que damos 200 mil pensiones. En esos cuatros años, denegaron 6 de cada 10 solicitudes de pensión. Acá la preocupación es buscar la forma de hacer más fácil el acceso a la pensión, y en aquel momento era buscar la excusa para no dar la pensión», concluyó.

