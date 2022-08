Macri: “O nos jugamos por el cambio, o no hay futuro”

“O nos jugamos por el cambio, o no hay futuro”. La frase de Mauricio Macri podría ser de la campaña presidencial 2019 cuando prometía que las reformas profundas llegarían en su reelección. Incluso, en las elecciones de 2015 con el modelo del kirchnerismo agotado y un Cambiemos peinado a la gomina. Pero el pronóstico fatalista lo dijo esta semana, frente al círculo rojo liberal santafesino, a quien les refrescó las recetas de siempre para lograr "20 años de progreso" con Juntos por el Cambio (JxC) en el poder. El expresidente vuelve a comprar el mismo gusto de helado de siempre pero ya no complace tan fácil a los comensales que, más allá de ser los invitados fieles de su fiesta, no quieren repetir el primer tiempo. Otra vez limón, no, reniegan.

El ingeniero volvió a la Fundación Libertad de Rosario, el think thank liberal de histórico apoyo a su espacio, con una postura que parece flotar por encima del resto de la dirigencia, como garante de la alianza, como un gurú que marca el sendero. Por eso no quiso meter brasas a la interna desatada por Elisa Carrió ni habló de candidatos. Macri fue a vender dogmas y volvió con el envase sin abrir: ya todos los tenían.

En el quinto piso del edificio ubicado en una de las zonas más caras de la ciudad, de cara al Parque España y el río Paraná, no dudaron en volver a escuchar al expresidente empresarios de distintos rubros. Había representantes de la agroexportación, de una marca exclusiva de autos importados, de la maquinaria agrícola como Carlos Castellani dueño de Apache y exdirector del Banco Nación cuando surgió la causa por supuesto beneficio con créditos a Vicentin. Justamente, estaba Gustavo Nardelli, uno de los dueños de la cerealera que charló con varios presentes y le dio un abrazo al expresidente. Gustavo Scaglione, del diario La Capital y Televisión Litoral, y hasta dirigentes de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y el Matba-Rofex.

Fuente: Letra P