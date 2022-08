El explosivo mensaje que Gerardo Morales le envió a Elisa Carrió: “Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio”

A medida que pasan los días y pese a los intentos por moderar la interna, no cede la tensión en Juntos por el Cambio, la principal fuerza de oposición al gobierno del Frente de Todos. En las últimas horas, trascendió el durísimo mensaje que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le envió por WhatsApp a Elisa Carrió en el que rechaza las sospechas sobre la gestión de los recursos mineros de su provincia.

“Querés romper Juntos por el Cambio. Sos la Cristina Kirchner de JxC”, advirtió el mandatario, quien también es presidente de la Unión Cívica Radical. Fuentes cercanas a ambos dirigentes confirmaron el mensaje -aunque no aclararon el contenido- pero informaron que los dos volvieron a hablar y se comprometieron a desactivar la pelea. “Hay puentes de diálogo”, dijo a Infobae una fuente en contacto con uno de los protagonistas.

Sin embargo, la fractura expuesta que quedó en la coalición opositora, y que tanto Mauricio Macri, como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich habían intentado atemperar, volvió a agravarse después de que la propia Lilita Carrió también enviara por medio de un mensaje en Twitter una nueva “factura” hacia adentro de la oposición.

Enojo y mensaje

“Hola Lilita. Vos no Sos mas decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos (sic del original)”, empieza el mensaje que Morales le mandó a Carrió, y al que tuvo acceso Infobae. Además, en ese envío, el gobernador la acusa de expresar una “mirada bastante unilateral sobre la honestidad” y le reprocha: “Sabes (sic) que esa actitud tuya no es honesta”.

La ex diputada nacional la semana pasada lanzó en un raid de entrevistas con diversos medios de radio y televisión una serie de acusaciones hacia dirigentes de primera línea de Juntos por el Cambio por relación con el ministro de Economía, Sergio Massa. También, Carrió recordó en medio de una serie de acusaciones que “el vicegobernador de Gerardo Morales es de Massa”.

Este domingo, desde su cuenta de Twitter la propia líder de la Coalición Cívica publicó el siguiente mensaje: “La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal’. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos”.

Este mismo domingo, Infobae accedió al mensaje directo que le mandó el gobernador a la dirigente opositora, luego de que en las entrevistas pusiera en duda la forma de gestionar los recursos mineros Morales, principalmente el litio.

En WhatsApp, que coincide con lo que escribió en Twitter luego de las manifestaciones de la ex diputada, Morales le detalló las compañías que operan en Jujuy y le advirtió: “No vas a manchar mi nombre ni mi gestión que es transparente y transformadora. No te lo permito. Queres romper juntos por el cambio. Sos la Cristina Kirchner de JxC”.

La actividad minera en Jujuy

En el chat que le mandó Morales, le dio un detalle de la gestión en materia minera que desarrolla la provincia que gobierna: “Estas son todas las empresas que operan en la provincia en distintas instancias: pedimentos, pedidos de EIA, pedidos para exploración o explotación. Todas cumpliendo el código minero. Desde que me hice cargo transparente el padrón minero que está colgado en la página web para que los que quieran invertir hagan los pedimentos en los términos de Código Minero”.

“Están empresas como Toyota, Gangfeng, Lithium Americana, Allkem (fusión de Galaxy con Orocobre) Litica (Pluspetrol) Dajin, Southtowns american Lithium, Hannac, etc etc”, explicó. Y así como en las entrevistas mencionó a las empresas que operan en Jujuy en la explotación de litio, Morales le planteó a Carrió en el mensaje al que accedió este medio: “Por qué no hablas del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? Por qué no hablas del tema del Correo de Macri?”.

Y la desafió a hablar sobre “cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quienes se hicieron ricos? Es bastante unilateral tu mirada sobre la honestidad y sabes que esa actitud tuya no es honesta”.

La interna

Las acusaciones de Carrió contra los dirigentes de Juntos por el Cambio tuvo una fuerte reacción. Tanto los partidos de manera oficial, mediante comunicados, como dirigentes de manera personal como Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, rechazaron sus dichos y plantearon que “es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios”.

* Para www.infobae.com