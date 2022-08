El PRO amenazó a Elisa Carrió con llevarla a la justicia tras su denuncia

La pelea dentro de Juntos por el Cambio continúa y Elisa Carrió es de los nombres más mencionados en el arco político de la última semana. Lo que ocurre es que la dirigente de la Coalición Cívica denunció que funcionarios del PRO son «massistas» porque han tenido negocios con el actual ministro de Economía, algo en lo que quedó apuntado Gerardo Milman.

El diputado fue uno de los nombres que mencionó la ex diputada macrista y su respuesta tardó en llegar pero fue contundente. El dirigente dijo que «si ella tiene pruebas de la comisión de los delitos, debe dirimirlo a la Justicia» porque no asegura que no está relacionado a ningún negociado oculto con el titular del Palacio de Hacienda durante la gestión anterior.

«Y si no tiene pruebas y ha vociferado más de la cuenta, quizás algunos la convoquemos a la Justicia«, agregó Milman en diálogo con Radio Rivadavia. De esta manera, el PRO dejó en advertencia a Elisa Carrió que si la situación no se revierte deberán verse las caras en la justicia para resolver las acusaciones cruzadas que se han realizado.

Además, alertó que «cuando se hacen acusaciones de negocios espurios, de personas que son testaferros de otros, cuando va en ese orden, son delitos y lo que corresponde es encontrar la verdad en la Justicia«. Por su parte, en la Coalición Cívica sostienen que intentan «censurar o silenciar» la postura de la exdiputada tras sus dichos.

«No creo en la Justicia divina en estos temas. Y no creo que alguien que se siente más autorizado a decir cosas de otros dirigentes tenga la potestad de decir cualquier cosa y pasar desapercibido. No creo en eso», concluyó el diputado del PRO en su arremetida contra uno de los espacios que conforman Juntos por el Cambio.

¿Qué dijo Carrió contra el PRO?

«Cuando Patricia Bullrich dice que no tiene nada que ver, tiene razón, pero a ella le están armando Monzó y Milman; los dos estuvieron con Massa», acusó Elisa Carrió precisamente contra el mencionado diputado del PRO. Además, cargó contra Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio y María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires.

* Para www.elintransigente.com