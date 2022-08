Leña del árbol caído

La ministra de Gobierno, Celia Arena, se refirió a la problemática de la seguridad en la provincia y dijo que Jorge Lagna había completado un ciclo" en el Ministerio de Seguridad y que los cambios de ministros "es parte de la lógica de la gestión". También se refirió a las elecciones provinciales del año que viene en las que no descartó ser candidata.

Arena fue una de las ministras, junto a su par de Producción, Daniel Costamagna, que presidió el acto inaugural de la muestra de la Sociedad Rural de San Justo. En ese marco dialogó en exclusiva con UNO Santa Fe y, al ser consultada sobre el cambio de ministro de Seguridad, dijo que "es parte de la lógica de la gestión".

Luego afirmó: "El ministro Lagna había completado un ciclo. Indudablemente es necesario ahora poner el foco en algunas cuestiones. Todo el mundo sabe lo que está pasando en la ciudad de Rosario y hay un compromiso muy grande de trabajar articuladamente con el intendente (Pablo Javkin) y el gobernador también convocó a los legisladores nacionales, más allá de que la seguridad siempre se asocia a la cuestión del ministerio específico y la tarea de la policía a nivel preventivo y la Agencia de Investigación Criminal. Pero también requiere un compromiso más fuerte de la Justicia, del MPA y también de la Justicia nacional".

"La provincia de Santa Fe –continuó– tiene la misma estructura judicial, a nivel federal, que hace 30 años cuando la realidad es totalmente distinta. Por eso el gobernador convocó a todos los legisladores nacionales que elaboraron un proyecto conjunto y estamos trabajando fuertemente para que empiece a funcionar el sistema acusatorio. Pero, más allá de esto, para que se designen los jueces federales y se fortalezca la estructura de la Justicia porque eso es esencial para el combate al narcotráfico y la narcocriminalidad".

Las elecciones de 2023

Luego, a la ministra se le preguntó si hay una fecha estimativa para las elecciones provinciales del año que viene y Arena respondió: "Aún no. Sí estamos transcurriendo este período donde se van a dar estas definiciones. Tenemos un panorama que nos permite tener, si usamos la fecha más próxima, la presentación de las listas en febrero y si no en mayo. Esto es algo que se va a definir".

Además, la funcionaria provincial aclaró que las elecciones no van a ser en la misma fecha que las nacionales porque el cronograma provincial no lo permite. "Los tiempos establecidos en nuestra Constitución no nos permite que sean juntas, pero después habrá seguramente consultas", señaló.

En tanto, acerca de si será parte de la discusión de las candidaturas para 2023, Arena contestó: "Todos somos parte de la discusión porque somos parte de un proyecto político liderado por el gobernador Omar Perotti. Tenemos un proyecto para la provincia de Santa Fe que, en cuatro años recién se empiezan a plantar las banderas y se empieza a generar el legado de esas políticas de Estado y políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo de la provincia".

Fuente: Uno Santa Fe