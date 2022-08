El álbum del Mundial: el ¿mito? de la figurita difícil, con cuántas se completa y el pedido de una estrella

None

Estamos a 97 días del comienzo de Qatar 2022, pero para Nicolás Sallustro, gerente de márketing de Panini Argentina, “el Mundial empieza cuando sale el álbum” y para eso falta solo nueve días. Y sí. El furor por las figuritas de los protagonistas del gran cita del fútbol ya se siente y aún en estos tiempos de dificultad económica e incertidumbre diaria, los fanáticos no dudan en incluir en su presupuesto el ítem “álbum mundial”. Ahora bien: ¿Cuándo sale? ¿Cuánto sale? ¿Hay figurita difícil? ¿Cuál es el secreto? Todas esas respuestas y algunas anécdotas imperdibles, en esta nota.





Suena el teléfono personal de Nicolás, que nos citó temprano en su oficina frente a lo que será un día largo y ajetreado, con muchas decisiones importantes por definir. Es un mensaje al que le presta atención por si se trata de una urgencia. Mira la pantalla, sonríe y hace una mueca como de quien no lo puede creer. Es un amigo, le pide figuritas. El amigo es “grande”, dice. Uno de los suyos, de cuarenta y cortos, “pero fanático de las figuritas como cuando éramos chicos”, agrega.

Y es que ser coleccionista no tiene rango etario y mucho menos si de la pasión de los futboleros se trata cuando del Mundial se habla. Completar el álbum de toda Copa del Mudo es, básicamente, una irresistible tentación que llega a convertirse en una cuestión de familia.

¿Te acordás de tu primer álbum?

-Claro. Mi primer álbum fue “Basuritas”. No me lo olvido más porque venía de darme una vacuna, tendría cinco o seis años, y pasamos por un kiosco con mi mamá y ella me preguntó: ‘¿Qué preferís, un chocolate o un paquete de figuritas?’ Y pedí un paquete de figuritas... Esa imagen la tengo grabada para siempre.

Ustedes son un actor clave del proceso mundialista. ¿Creés que en algún punto la Copa empieza cuando sale el álbum?

-Bueno... Todos los años de Mundial, lo primero que viene a la cabeza es el álbum y sí, es como que el Mundial empieza cuando sale el álbum, no con el partido inaugural, Cuando sale es cuando se empieza a entrar en clima y de hecho la comunicación de la campaña anterior fue: empezó el Mundial porque salió el álbum de Panini.





¿Sentís expectativa en la calle?

-Creo que este año hay una gran expectativa: nos pasó que apenas se confirmó de la clasificación de la Argentina y mucho más a partir del sorteo nos llaman constantemente para preguntarnos si ya salió el álbum o cuándo sale. Creo que hay mucho entusiasmo.

El paso a paso del álbum del Mundial

“Todo empieza en el diseño. Nos sentamos con una hoja en blanco, definimos los elementos de la Copa, de la mascota, de los fondos, las tramas y empezamos a definir lo que queremos transmitir desde la tapa. Empieza por ahí, luego los interiores, decidimos cuántos jugadores se van a poner en cada selección y ese es el puntapié”.

“Después viene el proceso de selección de los jugadores y el proceso de hacer de las impagenes de los equipos de fotógrafos cubriendo a nivel mundial diferentes eventos para tener todos los paquetes”.

Fuente: TN