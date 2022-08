Diputado de Juan Grabois: “Estamos un escalón por debajo de la crisis que dejó el macrismo”

El dirigente social Juan Grabois amenazó con romper del Frente de Todos por estar en desacuerdo con las políticas económicas del presidente Alberto Fernández. Dirigentes afines a él salieron a calmar un poco las aguas, asegurando que no saldrán de la coalición. Sin embargo, el diputado nacional del Frente Patria Grande Itai Hagman, referenciado en el propio Grabois, lanzó una fuerte autocrítica: “Estamos un escalón por debajo de la crisis que dejó el macrismo”.

“En el 2019 nadie esperaba esto. No solo no se pudo salir de la crisis que dejó el macrismo, sino que hoy estamos en un escalón por debajo y estamos tratando de contener una explosión causada por una mega devaluación”, reflexionó Hagman, en declaraciones radiales recopiladas por NA. En ese sentido, pidió por el “salario básico universal” para que el Estado le adjudique ingresos de $15.000 a siete millones de personas de la “economía popular”.

Y añadió: “Si no hay plata no hay plata. No puede ser que haya para unas cosas sí y otras no, ¿No hay para la indigencia, pero hay para el dólar soja y el PreViaje?”, manifestó el legislador nacional. El descontento del entorno de Grabois se agudizó luego aún más tras la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. De concretarse la ruptura, el oficialismo perdería los tres diputados que esta fuerza política le aporta y dejaría de ser la primera minoría en la Cámara baja.

Al respecto, Hagman sostuvo que “hay que estabilizar la economía no a costa de los ingresos de la gente, incluyendo a los sectores vulnerables que hoy están ausentes”. Y concluyó: “Que no haya pérdida del poder adquisitivo va a ser un parámetro del éxito de Massa. También cuestiones de la macro, que entren dólares al Banco Central de la manera que sea”, sentenció el diputado nacional.

Qué es el “salario básico universal” que impulsa Grabois

Según la iniciativa, el SBU es una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores de bajos ingresos, con un monto equivalente al valor de la CBA de un adulto, de acuerdo a lo informado por el Indec. La iniciativa cuenta con apoyo de otros sectores K. Entre ellos, de la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal, la Corriente Clasista Combativa; y del diputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo.

Quiénes lo recibirán

De acuerdo a la letra del proyecto, la finalidad del SBU es “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post-pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo”. “Será otorgado a las personas desocupadas; de la economía informal; inscriptas en la categoría A del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes y en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”, especifica el proyecto.

Los argumentos del espacio de Grabois

Al exponer en la Cámara baja en mayo último, el diputado nacional Hagman reconoció que la aplicación del SBU para nueve millones de personas requerirá “un monto significativo” del Presupuesto. Pero aclaró que “este proyecto no es inviable” ya que “se puede discutir cómo financiarlo”.

Su compañera Natalia Zaracho (quien se desempeñaba como cartonera antes de asumir en Diputados) destacó que “esta medida podría eliminar la indigencia y garantizar que todo el mundo tenga, al menos, un plato de comida cada día”. En la misma línea, su par Federico Fagioli planteó: “¿En qué momento naturalizamos tanta desigualdad? Necesitamos políticas redistributivas. Un SBU que equivalga al valor de una CBA no sólo nos permitiría terminar con la indigencia, sino también avanzar hacia la justicia social”.

* Para www.elintransigente.com