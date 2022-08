¿Indirecta a Carrió?: Patricia Bullrich llamó a discutir quién debe formar parte de JxC

En Juntos por el Cambio la interna que desató Elisa Carrió parece no haber llegado a su fin. Los dirigentes del PRO no han dejado de emitir su enojo y total indignación con la líder de la Coalición Cívica. Aunque no dio ningún nombre en particular, la presidenta del partido fundado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, aseguró que deberá debatirse quiénes deben formar parte de la coalición.

La fuerza opositora está atravesando un momento de tensión luego de que «Lilita» Carrió apuntara contra dirigentes de Juntos por el Cambio por ser serviles a Sergio Massa. Tras los explosivos dichos, la interna llegó a su punto más álgido. Quienes salieron a cuestionarla fueron, principalmente, los líderes del PRO. Entre ellos está Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri ya expresó su visión y ahora redobló la apuesta. Puso en discusión la participación de algunos dirigentes en la alianza. «A mí la verdad no me asusta. Lo importante es que entendemos que esa verdad nos debe servir para que todos en Juntos por el Cambio tengamos en claro la dirección para cambiar la Argentina«, expresó en Radio Rivadavia con Pablo Rossi.

«Si hay gente que no tiene que estar se discutirá, se hablará y lo analizaremos«, agregó Bullrich. Además confesó que, cuando escuchó a Carrió, sentía que «no se callaba más». Es por eso que llamó al replanteamiento en el seno de Juntos por el Cambio quiénes deben formar parte. La exfuncionaria macrista subrayó que la coalición debe estar enmarcada en lineamientos «morales, éticos y legales».

De todos modos admitió la pluralidad dentro de la alianza y que puede llevar discusiones entre distintas fuerzas: «Somos una coalición llamada a traer diferencias, porque el verticalismo partidario no existe más. Somos una coalición que va a dirimir el perfil, y el perfil que yo creo que tiene que tener el PRO es republicano, democrático, de un capitalismo sin amigos y que se anime a generar un cambio», sentenció.

