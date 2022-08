No creerse los mejores y brindar mucho más servicios, esa es la clave

Este martes, el intendente Luis Castellano, junto al secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio y la coordinadora del área de Turismo, Alejandra Mahieu, se reunieron junto a Andrés Boidi, integrante de la Comisión Directiva del Club Atlético de Rafaela; la presidenta de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes y Bares (CAPHREBAR), Silvina Imperiale; el presidente de Paseo del Centro, Gabriel Faber y el coordinador de Fútbol Infantil del mencionado Club, Alejandro Boetto, para evaluar los resultados de la 25º edición del torneo de fútbol infanto juvenil "Sueño Celeste".

Cabe resaltar que dicho torneo se transformó desde hace varios años en el más importante de Sudamérica.

"Hay un proceso de trabajo importante para consolidar a Rafaela como ciudad de eventos"

Al respecto, el intendente Luis Castellano manifestó: "Planificamos reunirnos y hacer una evaluación con todas las instituciones que trabajamos coordinadamente en el evento "Sueño Celeste". No solo el impacto del torneo en sí, sino el impacto turístico en la ciudad. Hubo alrededor de 30 mil personas circulando por Rafaela como consecuencia de este evento. El mismo tiene una expansión muy grande hacia afuera. Esto implicó que Rafaela y la región participe de algo muy importante. Tuvimos ciento por ciento de ocupación hotelera y un alto porcentaje alrededores. Nuestra ciudad, junto a Santiago del Estero y San Luis, en este fin de semana largo, fue de las tres ciudades que tuvieron plena ocupación hotelera en Argentina".

"Más de 21 mil entradas vendidas y un fin de semana donde el clima nos acompañó muy bien. Allí convivieron la kermés que realizó Paseo del Centro y también la Plaza Feria de la Municipalidad de Rafaela. Una cantidad de gente recorriendo nuestro centro y un gran consumo económico para lo que fue gastronomía, kioscos y locales. Les agradezco a todas las personas que han trabajado, y por supuesto al Club que le puso un empeño enorme. Pude recorrer el predio, entregar premios, ver a los chicos y chicas jugando, a las personas del Club, a las instituciones, nuestra gente y equipo trabajando -Diego, Nacho, Alejandra y Myriam. Fue admirable la voluntad. La evaluación es muy positiva. Por supuesto que hay cosas por mejorar, pero claramente hay un proceso de trabajo importante para consolidar a Rafaela como ciudad de eventos"; concluyó Castellano.

"Esto es el "Sueño Celeste"

Seguidamente, Andrés Boidi, dirigente de la Comisión del Club Atlético de Rafaela, expresó: "Estamos muy contentos porque cada edición que pasa congrega más chicos y chicas. El promedio de entradas vendidas era de 14 o 15 mil, y este año fue de 21 mil, lo cual nos impactó. Es muy lindo e importante para nosotros, para quienes laburan día a día en el Club y sueñan con que esto siga creciendo".

"Le agradecemos a la Municipalidad de Rafaela por acompañarnos y por la planificación. Vino mucha gente de afuera, equipos importantes -como Nacional o Peñarol- de Argentina y Sudamérica. Nos llena de orgullo porque también se sumaron las Escuelitas Barriales de Rafaela. Estos chicos vivieron una experiencia única. Es tratar de continuar esto, lo social y la competencia. Esto es el "Sueño Celeste"; agregó.

"Para nuestro sector, este evento es uno de los más esperados del año"

A su turno, Silvina Imperiale, presidenta de CAPHREBAR, comentó: "Desde nuestro lugar, desde la hotelería y la gastronomía, permítanme graficar la magnitud del evento. La gente que venía de otros lugares no decía que venía al "Sueño Celeste". Decía que venía al "Mundialito Celeste". Para nuestro sector, este evento es uno de los más esperados del año. La hotelería desborda. Si tuviéramos el doble de capacitad, también lo hubiésemos cubierto. La gastronomía también se vio desbordada. No daban a basto".

"Fue un fin de semana altamente positivo. Renovamos nuestro compromiso, Luis Castellano. Gracias por estar y por invitarnos siempre a participar. A seguir trabajando en una articulación público-privada para que haya más "Sueños Celestes"; sumó.

Luego, desde la postura comercial, Gabriel Faber, presidente de Paseo del Centro, agregó que "amerita un replanteo el día domingo del Sueño Celeste, porque cerramos ese día. Quizás el desafío sea poder acompañar a esta cantidad de gente ese día. Poder hacer el domingo todo lo que se hace el sábado, repetirlo. Ese es nuestro próximo desafío. La evaluación fue tremenda. Más circulación es más gente, y más gente es más ventas. Nuestro compromiso es trabajar más al lado del Club y de la Municipalidad, como ya lo hemos hecho en la Semana del Automovilismo. Lo haremos sin duda en la próxima edición de "Sueño Celeste".

"Poder ofrecer lo mejor de la ciudad"

Por su parte, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Pieretti, dijo: "La evaluación es muy positiva. Las personas se fueron habiendo vivido una buena experiencia en la ciudad. El desafío es seguir redoblando los esfuerzos para los eventos que vienen. Es para destacar el seguir trabajando quienes conformamos el sector de eventos en Rafaela".

"Además de los resultados que fueron muy buenos, yo me quedo con lo que tenemos que mejorar para los eventos de esta magnitud. Aquí pudimos ver muchas personas recorriendo la ciudad. Hemos mejorado mucho el tema de la coordinación y lo trabajamos con cierta anticipación. Creo que este evento amerita tener unas charlas con sectores más amplios"; agregó.

Por último, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, destacó: "No quiero dejar de destacar el trabajo conjunto con el Club. La verdad que fue una experiencia muy linda, porque ellos tenían la organización de torneos y nosotros el poder ofrecer lo mejor de la ciudad. No puedo dejar de agradecerle a todas las instituciones que abrieron sus puertas para alojar a todos los contingentes. Sin esta predisposición de escuelas, vecinales y los clubes, no hubiese sido posible".

"Ha sido de suma la participación de todas las instituciones de la ciudad, para entre todos y todas, resolver el fin de semana. Es un detalle que no nos debemos olvidar. Lo privado y lo público ha prevalecido en este encuentro y la buena predisposición de las instituciones"; dijo Villafañe.