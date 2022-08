Senado de la Nación: se conforma un nuevo bloque dentro de Juntos por el Cambio

Las disputas internas no son únicamente dentro del oficialismo. En Juntos por el Cambio no se quedan atrás. Elisa Carrió detonó un nuevo estallido, luego de apuntar a los “massistas” dentro de la coalición opositora. Sus dichos no cayeron muy bien en varios dirigentes y legisladores, a tal punto que se ganó mayoría de repudios. Pero este martes, en medio del “tembladeral”, en el Senado de la Nación se terminó de conformar un nuevo bloque dentro de la alianza.

Es que Cuatro senadores que pertenecen al interbloque opositor decidieron conformar un espacio propio, aunque permanecerán dentro del esquema del principal grupo de la oposición, conducido por el radical mendocino Alfredo Cornejo. Se trata del flamante bloque Cambio Federal, presidido por el chubutense Ignacio Torres, a quien acompañan su coterránea Edith Terenzi, el salteño Juan Carlos Romero y la neuquina Lucila Crexell, consignó NA.

Torres y Terenzi ingresaron al Senado en 2021, luego de haber triunfado en las legislativas con la lista de Juntos por el Cambio. En tanto, Crexell y el peronista Romero, quienes están en la Cámara alta desde hace varios períodos, se integraron al interbloque opositor en 2019, aunque cada uno ocupaba un bloque unipersonal: Crexell como Movimiento Neuquino y Romero como Justicialista 8 de Octubre.

De ese modo, Juntos por el Cambio mantendrá a sus 33 integrantes dispersos en cinco bloques: Unión Cívica Radical, con 18 senadores; PRO, con nueve; Cambio Federal, con cuatro; y los últimos dos conforman el Partido por la Justicia Social y Producción y Trabajo. Hasta el momento, nada indica que los dichos de ‘Lilita’ Carrió hayan incidido en la decisión de los legisladores, aunque sí marca aún más las diferencias existentes en la coalición.

El resto de los bloques en el Senado de la Nación

El interbloque del Frente de Todos sigue siendo la primera minoría, con 35 integrantes. Curiosamente, hace unos meses, la coalición gobernante había tomado la posta al dividirse en Frente Nacional y Popular, con 21 senadores, y Unidad Ciudadana, afines la vicepresidenta y titular del recinto, Cristina Kirchner, con 14. Asimismo, se mantienen los monobloques de Juntos Somos Río Negro, Frente Renovador de la Concordia de Misiones y Hay Futuro Argentina, aliados del Frente de Todos, y Córdoba Federal.

El antecedente de división en Juntos por el Cambio

A fines del año pasado, se había generado gran revuelo luego de que el diputado nacional por Córdoba Rodrigo de Loredo anunciara su separación del bloque liderado por su coterráneo Mario Negri (que quedó con un bloque de 27 legisladores). Otros 11 legisladores acompañaron al cordobés De Loredo en la conformación del bloque UCR Evolución, cuyo mentor es el senador nacional Martín Lousteau.

* Para www.elintransigente.com