¿Fin a la reelección indefinida para sindicalistas?: así es el proyecto de ley presentado en Diputados

La reelección indefinida de los líderes sindicales es un tema recurrente de la discusión política sobre el cual la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, vuelve a poner la mira con un proyecto de ley que apunta a limitar la cantidad de mandatos de las comisiones directivas y exigir que sus integrantes presenten declaraciones juradas anuales.

El proyecto, que propone modificar la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, va en línea no solo con un planteo histórico del PRO sino también con la postura que Vidal adoptó durante su paso por la Gobernación bonaerense, donde promovió el fin de las reelecciones indefinidas de los intendentes y se enfrentó a lo que llamó "mafias sindicales", con la figura de Juan Pablo "Pata" Medina (UOCRA La Plata) como símbolo.

"Tenemos que avanzar en un proceso de modernización de la ley de asociaciones sindicales, todos aquellos que manejan los destinos y administran recursos de las organizaciones deben presentar sus declaraciones juradas, debemos transparentar esta situación", sostuvo Vidal al presentar su proyecto con el apoyo de 15 diputados de Juntos por el Cambio.

Además de prohibir que la comisión directiva de un sindicato pueda tener más de dos mandatos consecutivos, uno de los puntos centrales del proyecto es precisamente la obligación de presentar declaraciones juradas, dado que ataca un tema siempre espinoso como es la situación patrimonial de los líderes sindicales.

¿Qué dice el proyecto sobre la reelección de los sindicalistas?

La iniciativa de Vidal propone modificar el artículo 17 de la Ley de Asociaciones Sindicales, el cual establece que "la dirección y administración serán ejercidas por un órgano compuesto por un mínimo de 5 miembros", cuyos mandatos "no podrán exceder de 4 años, teniendo derecho a ser reelegidos".

Mientras que el artículo original termina allí, el proyecto le agrega a la ley que solo podrán ser reelegidos "por una única vez" y que "si han sido reelectos no pueden ser elegidos para el cargo, sino con el intervalo de un período". Además, plantea que "el mandato en curso al momento de la sanción de esta ley, es considerado como el primero".

Seguidamente, el proyecto incorpora la obligación de presentar "una declaración jurada patrimonial" entre los requerimientos que exige la ley a todas las personas que quieran integrar los órganos directivos de un sindicato.

La declaración jurada deberá ser presentada "dentro de los 30 días hábiles desde la asunción de su cargo". Asimismo, deberá actualizar anualmente la información contenida allí y "presentar una última declaración, dentro de los treinta 30 días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo".

Declaraciones juradas: la mira en la situación patrimonial

Buena parte de las modificaciones que propone el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio buscan adaptar la ley de Asociaciones Sindicales a la obligatoriedad de que los directivos de esas entidades presenten sus declaraciones juradas y las de su entorno más cercano.

Por ello, la iniciativa establece que las declaraciones juradas quedarán depositadas en los organismos competentes de cada sindicato, los cuales deberán remitir dentro de los 30 días "copia autenticada al Ministerio de Trabajo".

"Las personas que no hayan presentado sus declaraciones juradas en el plazo correspondiente, serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan en el plazo de quince (15) días hábiles" y su incumplimiento "dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva", señala el proyecto.

No obstante, es más taxativo al referirse a las declaraciones que deben presentar los sindicalistas luego de la finalización de su mandato, quienes también serán intimados a hacerlo en un plazo de 15 días y, en caso de no cumplir ante la intimación, "no podrá ejercer nuevamente un cargo directivo sindical.

Por otra parte, el proyecto propone agregar a la ley el artículo 18 bis, para establecer que la declaración jurada "deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero".

Allí, según la iniciativa, deberán detallar los bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre los mismos; bienes muebles registrables y capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, o en explotaciones personales o societarias.

La declaraciones también deberán contener el monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras; créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes, así como ingresos y egresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia o del ejercicio de actividades independientes y/o profesionales; entre otros datos.

El proyecto de Vidal fue acompañado por las firmas de los diputados Cristian Ritondo, Rodrigo de Loredo, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy,Marcelo Orrego, Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Paula Oliveto, Gabriela Besana, Martín Tetaz, Soher El Sukaría, Maríade las Mercedes Joury y María Luján Rey.

