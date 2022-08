La ministra de Trabajo de Kicillof pasará a la AFIP para controlar la recaudación de las obras sociales

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, pasará a la AFIP para ocupar el cargo de Directora General de Recursos de la Seguridad Social, función que desempeñaba el actual titular del organismo, Carlos Castagneto, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. El acuerdo es político y cuenta con el visto bueno del gobernador bonaerense Axel Kicillof, al tratarse de un cargo con peso propio. Ruiz Malec estará a cargo de la recaudación y fiscalización de los recursos que financian las prestaciones de la Seguridad Social.

Según pudo reconstruir Infobae, Castagneto pidió por la titular de la cartera laboral bonaerense y este miércoles ambos compartieron una actividad por el Libro de Sueldos Digital, una herramienta informática que permite a los empleadores cumplir con distintas obligaciones en un único trámite para generar el Libro de Sueldos y Jornales – Hojas Móviles – y la declaración jurada mensual a través del formulario F.931.

Desde el entorno del gobernador confirmaron a Infobae que Kicillof dio el visto bueno para que Ruiz Malec deje el ministerio de Trabajo, un posicionamiento diferente al que hubo cuando para los cambios en el gabinete económico de la Nación apareció el nombre del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. En aquella ocasión, Kicillof resistió una eventual salida de su ministro. Esta vez no y por estas horas trabaja para buscar reemplazante para ocupar la cartera de trabajo. Hasta tanto no se se defina el nombre, no se efectivizará la salida de Malec. Este jueves, Kicillof cerrará un congreso de derecho laboral en Mar del Plata, donde se anunciará el reemplazante de Ruiz Malec.

De esta manera Ruiz Malec tendrá un lugar estratégico dentro de la AFIP. Sucede que Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) tiene entre sus funciones principales la recaudación y distribución de los aportes y contribuciones de la seguridad social, así como también establecimiento de multas, sanciones, determinaciones de oficio, liquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos.

Ruiz Malec es una de las funcionarias de la mesa chica de Kicillof. Viene trabajando con el gobernador desde que era ministro de Economía. Fue Coordinadora de Gabinete en la Subsecretaria de Programación Macroeconómica y Planificación del Desarrollo en el Ministerio de Economía. Además, entre 2015 y 2019 fue asesora del mandatario en el Congreso de la Nación.

La salida de la funcionaria provincial se da en medio del inicio de las negociaciones paritarias con los gremios estatales, docentes y judiciales de la provincia de Buenos Aires. Cómo dio cuenta Infobae, este martes se realizó la primera reunión de la cláusula de monitoreo salarial ante los números de la inflación del mes de julio. Representantes del ministerio de Trabajo bonaerense recibieron a los gremios, quienes advirtieron que en el encuentro de este martes no hubo ningún ofrecimiento y que esa instancia se daría, en principio, en el próximo encuentro a realizarse la semana que viene. Del cónclave de este martes no había participado la ministra de Trabajo bonaerense.

Entre las distintas acciones que realizó Ruiz Malec durante su paso por el ministerio, desde el gobierno destacan los operativos destinados a lograr la registración la registración de las empleadas de casas particulares y también la de los trabajadores de las aplicaciones de delivery.

Tiempo atrás, Ruiz Malec también estuvo en el centro de la escena política. Fue cuando cruzó a María Eugenia Vidal, por la crítica que la ex gobernadora lanzó contra el gobierno ante la supuesta condonación de una multa que el Ejecutivo bonaerense habría efectivizado al gremio docente Suteba por adherir a un paro de CTERA durante la anterior gestión de gobierno. Ruiz Malec tuvo que aclarar que la multa impuesta por Vidal contra el sindicato que conduce Baradel carecía de legitimidad y además el trámite de la misma estaba incompleto y era inconsistente.

“Lo que hicimos fue dar de baja esa acta de infracción y al darse de baja ya no hay posibilidad de poner una multa. Multa que no había sido impuesta porque no estaba el expediente terminado y tenía graves errores en las actas de infracción y en sus procedimientos. Con un argumento bastante sencillo para cualquiera que sepa algo de la legislación laboral correspondía que esta acta fuera derogada y notificamos a Suteba porque sabemos que esta acta fue utilizada por el ministro de ese momento (Marcelo Villegas) para condicionar la paritaria y hacer lo contrario a lo que pide una conciliación obligatoria que lo que pide es sentarse a negociar de buena fe”, le había explicado en aquel entonces Ruiz Malec a Infobae.

Del gabinete original que armó Kicillof al momento de asumir al gobierno a fines del 2019 dejaron sus funciones Carlos Bianco (Jefatura de Gabinete), Agustina Vila (Educación), Fernanda Raverta (Desarrollo de la Comunidad), Agustín Simone (Infraestructura), Daniel Gollan (Salud), Federico Thea (Secretario General), Teresa García (ministerio de Gobierno). Algunos de estos nombres cambiaron de roles dentro del gabinete, Raverta emigró a Nación, García preside el bloque de senadores del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Gollan a la Cámara de Diputados y Thea es el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas.

A los cambios se le sumó la llegada de intendentes del PJ -Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete, Leonardo Nardini al ministerio de Infraestructura-, La Cámpora -Daniela Vilar al ministerio de Ambiente- y del Frente Renovador, con Jorge D’Onofrio en el ministerio de Transporte.

* Para www.infobae.com