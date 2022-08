«Macri no es responsable de todo»: Facundo Moyano le pidió autocrítica al Gobierno

Facundo Moyano, previo a la marcha de la CGT, dio su opinión sobre el contexto del país y fue crítico con el Gobierno nacional. El ex diputado nacional tomó una postura poco usual y pidió que no se lo responsabilice a Mauricio Macri de todos los problemas que tiene Argentina. En ese sentido exigió una «propuesta superadora para que no vuelva la derecha».

A pocas horas de iniciarse la movilización de la central sindical, el hijo de Hugo Moyano expresó su visión sobre la marcha de este miércoles y criticó que no se apunte, también, al Gobierno: «Los especuladores que existieron durante el Gobierno de Macri, Cristina como en el de Alberto. Posiblemente lleguemos a tres dígitos de inflación. No se puede apuntar solo a los especuladores. El Gobierno no lo pudo resolver”, indicó en AM750.

En su justificación siguió con la línea crítica: “Creo que este reclamo tiene que ser claro. Dentro del Gobierno reclaman y apuntan medidas agrupaciones que tienen diputados y empresas. La CGT tienen el derecho, sino la obligación de reclamar y exigir medidas que permitan que la inflación no siga erosionando el bolsillo de los trabajadores”, agregó el sindicalista.

El ex legislador oficialista no ocultó su descontento con la gestión de Alberto Fernández y prosiguió con su visión negativa: “Podemos decir que hay guerra en Ucrania, hubo una pandemia, pero Ucrania tiene una inflación interanual del 22%. Venezuela tuvo en julio menos inflación que Argentina y posiblemente tengamos la inflación más alta de Sudamérica”, expresó.

Por último hizo un pedido de autocrítica y que no solo se critique la administración macrista como justificación a todos los inconvenientes: “No me voy a limitar en mi discurso a decir Macri es el responsable de todo porque estaría siendo hipócrita. Los Gobiernos asumen realidades con problemas que existen. Macri no está gobernando, perdió una elección. Tenemos que empezar a ver nosotros de qué manera proponemos una cosa superadora”, sentenció.

* Para www.elintransigente.com