Milagro Sala le contestó a «Shakira»

Durante la última semana Mirta Guerrero, más conocida como «Shakira» denunció que Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, realizó negocios fraudulentos. Esto no se comprobó todavía aunque brindó detalles de sus manejos, las propiedades que supuestamente compró y las personas cercanas a ella. Ahora la dirigente social de Jujuy le respondió y reiteró que es un trabajo que mandó a hacer el gobernador Gerardo Morales.

«Nosotros venimos denunciando de que Gerardo Morales está buscando a gente de distintas organizaciones sociales para que filtren información y comprarlos. Ya sea con plata o protección pero para que hablen mal de mí y de las organizaciones sociales de Jujuy», afirmó la dirigente durante una entrevista en C5N en la cual también le preguntaron por esta nueva denuncia en su contra.

Al respecto, sostuvo que «quizás la comprar por necesidad económica. En Jujuy no hay trabajo, hay desocupación y deserción escolar. No digo que se haya quebrado, no lo sé. Quizás la compraron«, advirtió Milagro Sala que utilizó un ejemplo cercano a ella para justificarlo. «A Graciela López se lo ofrecieron dos veces y ella dijo que no, fueron a la puerta de su casa», confesó.

En este mismo sentido, agregó que Shakira puede haber sido víctimas del gobernador radical. «Van a la casa de los referentes y a los compañeros que se alejaron de las organizaciones sociales les ofrecen platas, cooperativas y cargos en la administración pública por 6 meses a cambio de que hablen«, explicó la líder de la Tupac Amaru.

Milagro Sala desafió al periodismo

Por último, la dirigente social le respondió al sector del periodismo que denunció que ella tenía cuentas en el exterior donde fugaba dinero. «Nunca tuve cuentas en el exterior y que las muestren si es así. Fíjate que dicen que tengo cuentas y bueno que lo demuestren entonces. ¿49 departamentos? que muestren donde están», respondió la exfuncionaria que los desafió: «Esta película ya la viví. Que comprueben en vez de acusar«.

* Para www.elintransigente.com