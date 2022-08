Fuerte cruce entre Tetaz, Pérsico y Micheli por los planes sociales

Horas después de la marcha de la CGT y los movimientos sociales, contra la inflación y la especulación de empresarios, generó un fuerte cruce entre el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz; el dirigente de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; y el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Los tres protagonizaron una discusión, horas después de la multitudinaria marcha en el centro porteño. Sobre la base de tres posturas bien distintas y marcadas, Tetaz, Micheli y Pérsico analizaron el presente del rumbo económico del Gobierno, y dieron su mirada sobre la implementación de una reforma laboral, un planteo que hizo el diputado de JxC y subió el tono de la conversación.

Cruces por la reforma laboral

El cruce se dio un par de días después de los reclamos de Pablo Micheli, quien había declarado que en Argentina se necesita un salario mínimo de 500 dólares. Ante el reclamo, Martín tetaz convalidó la opinión del líder de la CTA y lo justificó diciendo que “no está pidiendo una gran cosa realmente, son 70.000 pesos”.

Allí fue donde Tetaz ahondó en el debate y comenzó a hablar de la necesidad de llevar adelante una reforma de las leyes laborales de las pymes, con la intención de “quitarles el miedo” de contratar un trabajador por año, y de eso modo generar empleo genuino en la Argentina.

Ante el planteo, Emilio Pérsico desestimó la idea de Tetaz, ya que el debate “es viejo”, y dejó en claro que “Argentina no tiene problemas de empleo”, ya que “tiene una tasa de desocupación de las más bajas de la historia, del 7%”, aseguró.

Uno de los momentos de mayor tensión en el cruce, que tuvo lugar en el canal TN, ocurrió cuando Micheli y Tetaz, cuando el dirigente de la CTA interrumpió al diputado de JxC: “Ustedes fueron gobierno y no crearon nada, echaron gente y agrandaron la desocupación. La verdad es que durante el gobierno de ustedes lo que hicieron no fue crear empleo”.

Tetaz no se quedó atrás y respondió a Micheli: “Yo no goberné nunca. Hace un año estoy en la política, ¿querés que me haga cargo?”. “Bueno, sos parte de una coalición”, retrucó el referente de la CTA.

Planes sociales por empleo genuino

En medio de este intercambio, Emilio Pérsico planteó que se debe llevar adelante una reforma que incorpore ocho millones de trabajadores al sistema, pero enfatizó en que no existen problemas de empleo en la Argentina. Ante los dichos, otra vez Tetaz salió al cruce del dirigente social, alineado con el Gobierno: “Tienen un millón y medio de gente viviendo de un plan social, ¿qué me estás diciendo?”, expresó.

Pérsico respondió: “Eso no quiere decir que esos compañeros no trabajan, definen esos salarios como complementarios, ellos no viven con esa plata sino que aparte hacen otra actividad. Más allá de eso, están trabajando”. De nuevo, el diputado opositor atacó el planteo: “Pero si están cortando una calle a las 12 del mediodía, evidentemente no están en un trabajo donde haya que cumplir un horario, eso está claro”.

Sin embargo, Pérsico defendió a aquellas personas que no tienen un empleo tradicional sino que se dedican a trabajos informales que los habilita a tener otros espacios. “Te doy un ejemplo, una compañera costurera que trabaja en un taller clandestino”, dijo. “Lo concreto es que en la Argentina hay trabajo, la gente se lo ha inventado y trabaja mucho y produce”, señaló.

No obstante, Pérsico reteró su pedido de convertir planes sociales en trabajo formal genuino: “Hay que salir del subsidio para ir a la producción, el trabajo y el crédito. Esos son los cambios de fondo que hay que hacer en la Argentina y eso nos puede llevar a una Argentina en donde se disminuya la pobreza”, sostuvo.

