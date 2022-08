El papá de Camila Homs rompió el silencio y habló de la joven que dice ser su hija: “Podría ser cierta su historia”

Este miércoles, una joven llamada Chiara Camila Pereyra, quien asegura que es la hija de Horacio, el papá de Camila Homs, visitó A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América. Allí sostuvo que quiso contactarse con el hombre, pero que este la ignoró. “Quiero conocer mi identidad”, señaló.

Además, su mamá, Marianela Perutich, dijo, también en el ciclo: “Horacio Homs me reconoció que era su hija”. Asimismo, la joven aseguró: “Mi mamá no tenía ninguna relación formal con él. Se veían, iban juntos de vacaciones, conoció a una de sus hijas”.

En esa línea, la panelista Débora D’Amato sostuvo: “Horacio tiene 20 años más que Marianela, la mamá de Chiara Camila. Empezaron a frecuentarse por la zona de Quilmes. Él ya estaba separado. La mamá de ella conoció a las hijas de él. Ellos tuvieron una relación de 6 meses y en ese momento quedó embarazada”.

Luego agregó: “La mamá de Chiara Camila tenía dudas sobre quién era el padre de su bebé y se lo habría planteado a Horacio. “Cuando le informa a él sobre el embarazo, él dudó. Ella se hizo un examen de ADN con quien fue también su pareja y le dio negativo”.

Por su parte, Chiara Camila sostuvo: “En el 2012 mi madre se había comunicado con él. Nunca logré hablar con él porque me bloqueó. Nunca lo juzgué, me puse en el lugar de sus hijas. Yo solo quería un ADN para saber la verdad. Siempre me dio mucho miedo hablar con Romina y Camila”.

En este sentido, este jueves en Socios del Espectáculo, Adrián Pallares contó que se había comunicado con Horacio Homs para hablar sobre este tema. “Me dijo que luego de su divorcio, hizo una vida de hombre soltero y que podría ser cierto que haya nacido una hija pero me aclaró que él jamás lo supo. Que nunca se presentó nadie para decirle que tenía otra hija”, aseguró.

Además, acerca del caso de Marianela Perutich sostuvo: “No la recuerdo pero me resulta extraño que diga que no reclamó nada antes porque yo estaba en España, cuando en realidad no conozco ese país. Jamás viajé. Es más... yo estuve 8 años preso, si tanto me buscó, ¿por qué no me fue a buscar a la cárcel?”.

Fuente: la100.cienradios.com