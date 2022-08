El presidente del club Agropecuario amenazó con mudarse a otra ciudad porque los sigue poca gente

El presidente del club Agropecuario, Bernardo Grobocopatel, escribió un extenso texto en la red social Facebook en el que se quejó de la poca importancia que se le da en la zona al equipo de Carlos Casares y hasta amenazó con cambiar la localía.

El dirigente del club que fue creado hace once años criticó fuertemente a los habitantes y al Gobierno de dicha ciudad por “no acompañar” el proyecto, enumerando todos los beneficios que le trajó al pueblo, ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Vamos a hablar de lo que significa Agro en Casares. 100 familias con trabajo en forma directa. 500 indirectas, 60 viviendas alquiladas. Aproximadamente $ 3.000.000.000 invertidos en la ciudad. Pensión de primer nivel. Escuela de fútbol infantil, femenino y en todas las categorías. Equipos que nunca pisaron la ciudad, que ya vienen cada 15 días, más periodistas, cuerpos técnicos, hinchas que consumen en la ciudad”, empezó Grobocopatel en el texto y luego fue subiendo la apuesta

“Tenemos un predio de 17 hectáreas, con canchas con riego, etc. (pocos en tamaño en el país). 50 proveedores que trabajan para el club (comida, hielo, repuestos, etc). Chicos que vienen de todo el país a nuestras inferiores y se suman a nuestra ciudad. Transportes, remises , etc. Podría seguir desarrollando muchos ejemplos más... La gran frase del General es: ‘la Realidad es una sola’... y todo esto debe ser poco, ya que poca gente nos sigue (salvo los de siempre) y que pareciéramos molestar (aclarando que nunca pedimos nada a nadie)”, explicó el presidente del club en esa misma polémica publicación.

“Por supuesto, no hay dudas de la visibilidad que le dio Agro a la ciudad. Pero debe ser poco y seguramente como es tan poco, Ni se va a notar si seguimos nuestro camino en otro lado, MOLESTANDO en otro lugar. No parece servirle Agro a la ciudad, que vamos a hacer, la Realidad es una decía el General... lo que hay que saber es aceptarla”.

Un par de días después, fue más allá y anunció que están analizando propuestas para trasladar el club a otra ciudad: “Aclaración: Ni pensamos bajar los brazos! Estamos analizando las propuestas de trasladarnos a otro lado”, finalizó.

Fuente: TN