Alejandro Werner: "Argentina necesita mucho más que un plan de estabilización"

El fuerte incremento de la inflación impuso al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, la obligación de procurar algunas medidas que contengan la escapada de los precios, pero en realidad, desde el mercado y las empresas, se espera un programa. Algunos lo denominan “plan de estabilización”, como un momento previa a una etapa de crecimiento. El tema fue objeto de debate esta semana en el marco de unas jornadas organizadas por la Universidad Austral. La coincidencia generalizada entre los economistas es que haga lo que se haga, se requiere de “credibilidad” y, en otros casos, se desmitificaron algunos postulados relacionados con que la adopción del dólar como moneda de uso corriente genera de por sí una mayor disciplina fiscal.

Alejandro Werner, el ex director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tuvo que negociar el Stand By para la Argentina con el gobierno de Mauricio Macri en 2018, asegura que “Argentina necesita mucho más que un plan de estabilización”. El ex funcionario del organismo, que ahora dirige el George Town Américas Institute, señala que el país “va a necesitar de un plan de reestructuración de la economía que va a requerir de un acuerdo político”. La misma premisa planteó el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, en la reunión de la Cumbre de las Américas en el hotel Alvear, al considerar que la dirigencia política tendría que aprovechar estos meses previos a las elecciones presidenciales para ir trabajando en un esquema que permita contener las diferentes variables.

Werner advirtió que “una economía que tiene un gasto público del 45% del PIB, en la que por cada trabajador del sector privado tenemos a una persona que recibe un subsidio, necesita de una reducción del tamaño del Estado muy importante”. “El ajuste debe originarse por el lado del gasto y una racionalización por el lado tributario, y todo ello genera un impacto social importante”, opinó. El ex director del FMI estimó que el próximo gobierno tendría que llevar a cabo los cambios durante los primeros 18 meses de gestión, con la expectativa de tener un régimen monetario similar al que hay en Colombia o Perú.

Marina Dal Pogetto, la directora de EcoGo, coincidió en que se necesita de un planteo más amplio que un programa para acomodar las variables. “No es el régimen monetario el que va a salvarte- dijo - se requiere un programa de estabilización combinado con una agenda de reformas y de crecimiento que permita, eventualmente, tomar un camino distinto”. También dijo que “cualquier esquema de estabilización requiere gobernabilidad, para tomar decisiones que tienen costos en lo inmediato, y horizonte, para que las decisiones que se tomen no se borren con la mano en la próxima gestión”. En otro aspecto, la economista, a quien se mencionó como una de las consultadas por Sergio Massa para el cargo de secretaria de Política Económica, puso en duda que el gobierno pueda cumplir con todas las metas del acuerdo con el FMI.

Por su lado, la economista Diana Mondino, exdirectora de Standar & Poors para América latina, coincidió con la idea de que un plan de estabilización es el requisito previo para otro programa. "Toda estabilización tiene que ir acompañada de un plan de crecimiento apoyado en la estabilidad”, afirmó. Al abordar el tema de la dolarización, la profesional consideró que “está ocurriendo de hecho”. “En el sector privado hay contratos de toda naturaleza que se hacen voluntariamente en dólares. Entonces se hace indispensable que esa dolarización sea de la manera más ordenada posible”, afirmó. La economista considera necesario eliminar el déficit fiscal y advirtió que la Argentina no va a poder contar para su financiamiento con capitales del exterior porque “ya ha gastado ese recurso”.

En tanto, Augusto Torre, expresidente del Banco Central de Ecuador, que tuvo que aplicar la dolarización en ese país desmitificó algunos supuestos que hay entre profesionales, como es la idea de retirarle a la “clase polìtica” la capacidad de emitir como un mecanismo de ordenamiento del frente fiscal. “La dolarización en Ecuador se adoptó porque no teníamos otra opción, después de que la moneda perdió su funcionalidad en todas sus dimensiones: como acervo de valor y ahorro, como medio de pago y unidad de cuenta”, explicó. Torre afirmó que la adopción de la moneda de Estados Unidos “no te da competitividad y exige mucha política activa para mantenerla a nivel internacional”. “Tampoco mueve, ni a favor ni en contra, la disciplina fiscal ni tampoco se gana reducción del riesgo país”, indicó.

