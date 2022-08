Se habilitó un nuevo tramo de pavimento en los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club

Rafaela avanza en un proceso de transformación a través de la concreción de diferentes obras que apuntan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esa transformación alcanza a muchos barrios de nuestra ciudad.

En este marco, este viernes se realizó la habilitación de la obra de pavimento que se complementa con la de cloacas. Alcanza más de 30 cuadras de los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club.

Estuvieron presentes, el intendente Luis Castellano, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; la presidenta de la Federación de Vecinales, Valeria Gutiérrez, el presidente de la vecinal del barrio Villa Los Álamos, Miguel Crispín; el presidente de la vecinal del barrio Villa Aero Club, Gustavo Beccaría; instituciones de los barrios, representantes del Sindicato de SMATA y ATILRA; representantes del Club Provincial; y vecinos y vecinas del sector.

“Para nuestro equipo municipal, que estemos aquí presentes implica un sello desde lo simbólico, desde el modo en que nos gusta hacer las cosas en la ciudad. Una demostración real de que cuando nos unimos, las cosas se pueden llevar adelante”, manifestó Castellano durante el encuentro.

UN PROCESO TRASCENDENTAL

“Hace más de 4 años, cuando nosotros largamos y empezamos a dialogar con las vecinales y vecinos de este barrio sobre la obra de cloacas y pavimento, nadie nos creía. Vamos a decir las cosas como son. Hacía 12 años que no se hacían obras de cloacas en la ciudad, porque en realidad, la empresa ASSA no tomaba la decisión de hacer las cosas que le correspondía. Decidimos como Municipio encararlo porque había un reclamo de vecinos de estos barrios para poder realizar estas obras”, continúo el Intendente.

Fue allí donde nació esta virtuosa sociedad entre comisiones vecinales, vecinos e instituciones para decir `no tenemos apoyo, la vamos a hacer entre nosotros´. Y así empezó ese plan novedoso de ahorro previo, que en principio necesitó que generemos confianza. Hubo que ganar esa confianza para dos obras: agua y pavimento”, resaltó.

Además explicó que “fue un proceso de diálogo, discusiones, encuentros y desencuentros, que son válidos siempre a la hora de mirar la Rafaela que queremos. A tal punto, se llegó a armar una Comisión de Seguimiento, y que me parece que tiene una importancia trascendental. Esa comisión, integrada por el Municipio, comisiones vecinales, vecinos e instituciones, lo que hacía era revisar cada peso que se depositaba en el ahorro previo, revisar la cuenta en el banco y sus intereses. Por lo tanto, se trataba de tener transparentada toda la información para cada uno de los vecinos”.

SUMAR ESFUERZOS

“De a poco, la obra fue tomando forma. Después apareció el apoyo institucional de ATILRA y SMATA con sus grandes predios. Ahí también hubo que tener la buena voluntad de que cuando se llegara, estas instituciones apoyen y acompañen. Ellos dijeron: queremos la obra, queremos que el barrio progrese. En ese momento, tampoco había apoyo provincial. Era arreglarnos entre los rafaelinos como podamos. Así lo hicimos y lo seguiremos haciendo cada vez que sea necesario”, detalló.

Ahora estamos en un contexto diferente porque tenemos el apoyo del gobernador Omar Perotti, y se están haciendo obras de agua y cloacas en muchos barrios de la ciudad. Sin embargo, lo más rico de todo este proceso de diálogo es que lo pudimos hacer igual”, cerró Castellano.

OBRA IMPORTANTE PARA EL SECTOR

Bárbara Chivallero contó que “es una alegría enorme para nosotros poder estar habilitando una obra tan importante como es la pavimentación de estos dos barrios de la ciudad. Es parte de la primera y exitosa experiencia de ahorro previo en la ciudad, con la obra de cloacas y pavimentación.

Hace apenas unos meses inauguramos y habilitamos la obra de cloacas, a partir de la culminación de la estación elevadora y el caño de impulsión. Es un orgullo haber sido parte, junto a las vecinales. Esta experiencia hoy es un ejemplo y la estamos replicando en otros barrios y obras”.

“Esta es una habilitación de una obra muy particular: es un sector que sigue avanzando, creciendo. Estamos muy prontos a iniciar la obra de agua, de las redes domiciliarias. Hace unos días se abrieron los sobres para la construcción de la cisterna y estación de bombeo, y el ramal del acueducto Desvío-Arijón, que viene avanzando muy bien. Esto va a servir para alimentar este sector”, concluyó.

IR POR MÁS

Por su parte, Miguel Crispín, presidente de la vecinal del barrio Villa Los Álamos, comentó: “Yo me hice cargo hace poco tiempo, y la obra se debe a muchas gestiones que emprendieron los presidentes anteriores, que hicieron y trabajamos para que se pudieran lograr estas obras. Hemos tenido la colaboración sobre todo de ATILRA, para el tema de las cloacas porque si no, no hubiésemos llegado al porcentaje para empezar la obra”.

“Junto con las cloacas se hizo pavimento en las calles más deterioradas. Estamos cosechando cosas que empezaron antecesores. Con la obra de agua potable, estaríamos terminando de lograr los primeros objetivos. Quedan otros para el futuro y vamos a trabajar por lo que queda. Estoy muy agradecido con todos los vecinos e integrantes de las Comisiones anteriores, a la Municipalidad con quienes pudimos hacer una obra mancomunada. Hemos tenido un apoyo muy grande”, finalizó.

A su turno, Gustavo Beccaría, presidente de la vecinal del barrio Villa Aero Club, indicó: “Cada granito de arena, cada avance que hacemos y logramos en los barrios, siempre lo realizamos las dos Comisiones Vecinales codo a codo, con muchas gestiones. Esto es un gran logro. La estética del barrio ha mejorado muchísimo y vamos por más. La articulación con la municipalidad fue muy buena. Agradecemos a los vecinos que hicieron su aporte y nos apoyaron y que hoy pueden estar disfrutando de esta obra”.

Fuente:vía país