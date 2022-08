Embajador de EEUU opinó sobre la política nacional y Gabriela Cerruti salió a cruzarlo

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, opinó sobre la política nacional. En el marco del Council of the Americas, ante Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, Stanley pidió a la clase política “trabajar en acuerdos desde ahora” y no esperar “a las elecciones de 2023”. Tras sus dichos, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió a cruzarlo con una irónica afirmación.

Cerruti le respondió al embajador de los Estados Unidos al considerar que “es fácil opinar desde afuera”. Además, afirmó que Stanley “es un embajador más” y que el país no puede volver a momentos en que lo que decía un diplomático norteamericano “importaba tanto como para terminar con la etapa cambiaria”, remarcó la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

Stanley había hecho un llamado a los políticos argentinos a “trabajar en acuerdos desde ahora” y no aguardar a las elecciones del año que viene, en referencia a lo que había dicho previamente el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta. “Empecemos por casa para hacer coaliciones. Es muy fácil opinar desde afuera sobre otro país”, resaltó la vocera de la Casa Rosada.

“Con (Donald) Trump no les está yendo muy bien por allá (en EEUU). Empecemos por casa para hacer coaliciones. Es muy fácil opinar sobre otro país, la situación de cada país es de cada país y cada uno sabe cómo la maneja. Hay que ver si preguntan por qué allá no hacen una alianza los demócratas con los republicanos”, se explayó Cerruti. Asimismo, sostuvo que el Gobierno nacional tiene diálogo con la oposición.

“Sin duda tenemos que tener acuerdos en los grandes temas y los buscamos en el Parlamento, en el Consejo Económico y Social. En el momento de la pandemia tuvimos todos los acuerdos que teníamos que tener. Es muy fácil opinar desde afuera sobre otro país”, indicó. Y agregó: “Con mucho respeto, es un embajador más, no volvamos a las épocas en las que lo que decía o dejaba de decir el embajador de EEUU nos importaba tanto como para terminar con la etapa cambiaria”.

Más del discurso de Stanley

Stanley disertó este jueves en la 19ª edición del Consejo de las Américas en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, afirmó que “Estados Unidos quiere tener una relación con Argentina para que sea líder en América Latina”, enumeró que pretende hacer acuerdos para “desarrollar la infraestructura, alimentos, energía y litio” y destacó que hay “300 compañías estadounidenses trabajando hoy en Argentina”. Respecto a los acuerdos comerciales, agregó: “Nosotros no lo necesitamos, pero queremos ayudar al mundo y asociarnos con ustedes”.

El evento se llevó a cabo de manera presencial luego de tres años y la sede fue el Alvear Palace Hotel, en el barrio de Recoleta, donde también hubo empresarios industriales y agrarios. Stanley habló luego de que lo haga Rodríguez Larreta, quien pidió por “una economía estable que baje la inflación y permita que nuestra política exterior abra mercados y atraiga inversiones que generen trabajo”.

El embajador de los Estados Unidos, por último, aseguró que la guerra entre Ucrania y Rusia representa una oportunidad comercial para la Argentina. En ese sentido, analizó que los sectores de la industria alimenticia y de energía –entre otros– pueden “explotar” favorablemente y pronosticó que “en dos años puede enderezarse” la economía nacional ya que “tiene todos los componentes para hacerlo”.

El Consejo de las Américas es una organización empresarial estadounidense fundada en la década del sesenta por David Rockefeller, miembro del emporio familiar cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas. Desde entonces, trabaja con foros internacionales para entrelazar inversiones que se han expendido por países como Canadá, México, los del Caribe y de Sudamérica.

* Para www.elintransigente.com