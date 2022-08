Desdoblamiento electoral: la agenda paralela de los gobernadores que ya se empezó a discutir

La Liga de gobernadores mantuvo el viernes un encuentro en la ciudad bonaerense de La Plata, donde el mandatario local Axel Kicillof ofició de anfitrión de la que fue la primera reunión luego de del arribo de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. A su término, las 13 autoridades provinciales que se congregaron difundieron un comunicado con cinco ejes que consideraron prioritarios en este contexto económico y político. No obstante, en la agenda no oficial comenzó a darse otro debate entre los mandatarios provinciales, vinculado a la posibilidad de un desdoblamiento electoral de cara a los comicios de 2023.

En el correcto documento que se difundió oficialmente, los gobernadores concentraron sus acciones en obtener la sanción del presupuesto 2023, exigir que se garantice la continuidad de la obra pública en los territorios, atender el tema inflación (especialmente lo que hace a alimentos y medicamentos) y convertir planes sociales en empleo.

Sin embargo, según pudo saber Ámbito, el eje que no se plasmó en el documento y que se viene conversando informalmente entre algunos gobernadores es el desdoblamiento de las elecciones. Los mandatarios provinciales ven opacadas sus chances de un triunfo electoral el año próximo si la imagen del Gobierno nacional no remonta y, sobre todo, temen por el impacto del ajuste fiscal ordenado por Massa en la obra pública.

Ahora bien, algunas constituciones locales habilitan a provincias a realizar la convocatoria a las urnas locales antes que las nacionales. Tal es el caso de Salta, donde el Gobierno a cargo de Gustavo Sáenz anunció que los comicios para elegir gobernador se llevarán a cabo el 16 de abril de 2023.

De esta manera, el caso de Salta se añade así a los de Tucumán, donde se anunció el inicio del cronograma electoral para junio de 2023, y de Río Negro, cuya gobernadora Arabela Carreras confirmó el desdoblamiento “para no quedar mezclados en una grieta que no nos representa”, aunque no precisó la fecha.

El caso tucumano fue el primero en pronunciarse al respecto. Osvaldo Jaldo, vicegobernador a cargo de la gobernación por el pase de Juan Manzur al gobierno nacional, explicó a fines de abril que “ni nos pegamos ni nos despegamos del cronograma nacional: Tucumán nunca coincidió con el cronograma electoral nacional”. “No quiero que esto se politice malintencionadamente. Tucumán está eligiendo como elige siempre: antes que en Nación, antes que la PASO nacional”, dijo entonces.

En el caso de Río Negro, Carreras confirmó que los comicios serán desdoblados, aunque no dio a conocer la fecha. “La iremos buscando dentro de nuestro espacio. Sí iremos separados de las elecciones nacionales, para no quedar mezclados en una grieta que no nos representa”, indicó.

Llamativamente, Salta es una de las provincias que no mandó a ningún representante al encuentro que tuvo lugar el viernes en La Plata. Tampoco lo hicieron Chubut ni Misiones. En los tres distritos los oficialismos vigentes compiten contra el PJ a nivel local.

La misma estrategia de desdoblamiento es evaluada por estas horas en otros oficialismos provinciales, como el Frente Renovador de la Concordia, en Misiones, o el Movimiento Popular Neuquino, también ausentes en la reunión de la Liga.

Otras provincias, en cambio, descartaron por el momento esa opción. El Jefe de asesores bonaerense, Carlos Bianco, dijo en declaraciones a la prensa esta semana que la idea no se está discutiendo en el territorio de Axel Kicillof. "No hubo mesa formal respecto de la conveniencia. No vemos una necesidad de llevar adelante un desdoblamiento”, sostuvo argumentando el gasto que implicaría dicho proceso.

Así las cosas, la opción del desdoblamiento resulta una opción muy tentadora para algunos gobernadores que ven en la crisis institucional de la cual parece estar saliendo el Frente de Todos, un lastre para sus territorios.

