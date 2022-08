El malestar de Karina, la princesita, por su histórico apodo: “Estoy cansada”

Karina la Princesita fue invitada al programa de Vero Lozano llamado Cortá por Lozano, que se emite por la pantalla de Telefe. La cantante fue a promocionar su nuevo programa Quién es la máscara, que será conducido por Natalia Oreiro y el jurado estará integrado por Wanda Nara, Liziy Tagliani y Moldavsky. Karina terminó revelando que está cansada del apodo que le dieron sus fans.

Aparece en la movida tropical durante la adolescencia, trascendió fronteras y fueron estas las condiciones que hicieran que se la conozca como La Princesita. Hasta el momento la rubia nunca había dicho nada en contra de su nombre artístico pero luego de muchos años de carrera finalmente reveló que preferiría que no la llamen más así.

“¿Estás harta de que te llamen la princesita?”, quiso saber Vero Lozano, que no dio rodeos para lanzar la pregunta. Y la ex del Polaco no dudó un segundo en responder con honestidad y sin pelos en la lengua. “Estoy cansada de que me llamen la princesita, pero porque yo no me lo puse a ese nombre. El ‘cita’ es el problema porque yo ya estoy grande”, respondió la cantante de “Corazón Mentiroso”, para luego agregar: “Karina solo estaría bien”, cerró.





Fuente: la100.cien radios.com