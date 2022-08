Reapareció el ex secretario de comercio Roberto Feletti y llamó a una “movilización popular” para respaldar a Cristina Kirchner

Roberto Feletti, ex secretario de Comercio Interior, manifestó este martes que el pueblo debe salir a expresarse en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Hay que ser cuidadosos de no llegar a una situación de violencia, pero sin duda el pueblo debe expresarse pacíficamente en respaldo de la vicepresidenta. Esto debe estar acompañado por un proceso de movilización popular importante”, dijo en declaraciones a Radio AM 750.

“Se están expresando cosas y los agentes económicos lo saben. Este esquema en el cual hoy se vive una renta extraordinaria de la producción primaria en general y esa renta no se distribuye y es apropiada por un grupo chico también está en el imaginario. Cuando se quiere consolidar ese proceso desigual también se cercena el espacio democrático, van de la mano”, agregó Feletti.

“Hubo tres grandes momentos de movilización popular en la historia argentina. Si va a volver a ocurrir, es muy difícil de responder. Cristina es la expresión de los últimos mejores tiempos de la Argentina y hay que defenderla. Lo estoy viviendo con mucha preocupación como ciudadano más que como militante político porque hay un sector del poder judicial que va en la ruptura del orden institucional, las garantías y derechos que debe tener todo ciudadanos cuando es interpelado por la justicia, el derecho a un juicio justo”, agregó.

“Tampoco se tiene en cuenta el vínculo de jueces y fiscales con un sector político opositor a la vicepresidenta. En segundo lugar, esto también obra como un disciplinamiento al poder político democrático votado con el pueblo cuando ejecute políticas que van en contra de sus intereses”, continuó.

Luego, Feletti destacó que hay comportamiento de un sector del poder económico —”de producción primaria y financiera”— que hablan y actúan como si fueran los dueños del país. “Imponen condiciones. Estamos viviendo en un momento en el cual hay una suba de precios internacionales de alimentos, energía y minería, y esa renta extraordinaria además juega con un momento de salarios bajos en dólares y la perspectiva, a partir de la maduración de vaca muerta, de la disponibilidad de energía abundante”, señaló.

“El costo barato con precios internacionales altos es un momento luminoso para aquellos sectores que tiene la propiedad de la producción, que no esta vista como parte de una nación sino como un negocio”, señaló.

El ex funcionario también destacó la importancia de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. “Cristina es la líder mas importante de este país que ha posibilitado la derrota del macrismo, de Cambiemos, como expresión de estos sectores oligárquicos concentrados y es la figura a quebrar, la figura a disciplinar. Es la proscripción lo que se vio en vida de Perón. Pero también es un reflejo de que puede pasar con dirigentes políticos, funcionarios, que mañana ejecuten políticas publicas que no sean bien vistas por estos sectores de poder económico”, advirtió.

“Esto no es nuevo porque el partido militar existió y hubo una seguidilla de dictaduras cívico militares sangrientas, hoy tenemos un mecanismo por el cual un sector del poder judicial decide como es un proceso judicial en el marco de una acusación y lo lleva adelante contra la líder política que tiene el país hoy”, concluyó.

