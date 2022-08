Causa Vialidad: Fariña sostuvo que a Cristina Kirchner «le duele no tener la última palabra»

Leonardo Fariña, arrepentido de la causa de la ruta del Dinero K, y opinó sobre el pedido de prisión que expusieron Sergio Mola y Diego Luciani. Para el empresario fue «un hecho histórico» y sin precedentes. De todos modos aseguró que es merecido ya que Cristina Kirchner «afano» y que buscó su inocencia en delito ajeno.

“En un proceso penal no alcanza con el sentido común. Se tiene que probar con un grado de certeza absoluta. Para mí esto es como una pirámide, es mucho más simple encontrar la prueba directa en los eslabones del medio para abajo, que llegando a la punta”, indicó el arrepentido en el programa +Entrevistas por LN+.

El empresario no dudó sobre la participación de la ex Presidenta en la asociación que la tiene como principal apuntada ya que gue imputada de ser una de las «cabezas». “El negocio era muy simple, Lázaro era un contratista del Estado que recibía obras direccionadas que salían del Estado nacional. Era socio y custodio de los fondos de Néstor en vida”, comentó.

El arrepentido por brindar información sobre Lázaro Báez, analizó cómo se veía la vicepresidenta luego del pedido de prisión y de serle negado la petición de ampliar la declaración indagatoria: “Cristina de tonta no tiene un pelo. La veo tremendamente enojada, pero lo que más le duele es no tener la última palabra”, añadió en la entrevista brindada a Luis Novaresio.

“Al ver los números desde adentro, me di cuenta que Austral no tenía capacidad crediticia, tendía a cero con resultados antieconómicos. El accionista se debería fundir, pero pasaba todo lo contrario”, confesó a continuación. Por último le respondió al Presidente y las acusaciones que hizo hacia su persona: «A mi no me engancharon en ningún programa impositivo», sentenció.

* Para www.elintransigente.com