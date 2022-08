Gerard Piqué y Clara Chía Marti protagonizaron su primera tapa de revista y ya hay rumores de embarazo

Gerard Piqué y Clara Chía Marti ya no se ocultan. Después de varias semanas de rumores y la circulación de fotos falsas de la joven, la pareja protagonizó su primera tapa de revista. El paparazzi Jordi Martin los retrató cuando ingresaban a un casamiento y en las redes ya sospechan que ella está embarazada.





Las imágenes destrozaron a Shakira, que le había pedido al jugador que por favor fuera prudente y tratara de no exponerse por varios meses. A él no le importó romper el pacto y ahora ella sufre el acoso de algunos periodistas, que la persiguen para preguntarle qué opina del romance de su ex.





¡Hola! publicó las postales de la pareja tomada de la mano y feliz en la boda de uno de los mejores amigos del defensor del Barcelona, que prefirió vivir su amor en libertad y no ocultarse como le había prometido a la mamá de sus dos hijos, que en pocos días se mudará definitivamente a Miami.





Fuente: TN