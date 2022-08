Con la ayuda de la oposición, Castellano vuelve a tener un "cheque en blanco"

Resulta inadmisible que se le de nuevamente un cheque en blanco a Castellano. La seguridad vial en Rafaela es un desastre y en vez de "protestar" por ello, la oposición lo premia a Castellano dejándolo gastar como quiera. Una oposición así no suma

"Es un tema en el cual el Concejo ha hecho un aporte interesante, mejorador de la norma" señalaba Bottero apenas terminada la sesión ordinaria a Radio ADN. "Era una norma que nos pedían una emergencia vial atendiendo la situación problemática y compleja del tránsito y la falta de recursos en algunos lugares, por un año más otro año, para tener disponibilidad de comprar bienes y servicios necesarios y contratar servicios necesarios para darle un mejoramiento al control de tránsito". "Nosotros desde el Concejo y desde la oposición - desde Juntos por el Cambio particularmente - dijimos que hay una emergencia vial es cierto, que el problema es creciente, que la accidentología está creciendo. Pero más allá de eso nosotros comprometimos nuestro apoyo con mejoras como te digo: Seis meses; hacer un claro indicador que no sean bienes y servicios en general, sino que sean por ejemplos, etilómetros, conos viales de distintas características, comprar motos, o motos, o dos camionetas dobles, o un utilitario, o handys, o elementos para sancionar e imprimir actas de infracción en el mismo momento por el agente que lo esté usando. Un desagregado de que esto es lo que se va a poder hacer con emergencia o obviando ciertos procesos licitatorios y siendo a concurso de precios de hasta 3, por lo menos 3 proveedores que deban cotizar, solo para esto. Otras cuestiones que no estén acá y que tengan que ver con la cuestión vial, no serán parte de la emergencia". De este modo y con claridad el presidente del cuerpo legislativo explicaba los cambios, y además los argumentos que los motivaron. También, Bottero se permitió una bajada de línea en torno a la situación. "Si la campaña no la sostenés en el tiempo. Si los hechos a veces son espasmódicos. Si vamos a controlar todo y la semana que viene o el mes que viene eso empieza a relajarse, lamentablemente las conductas, si vos no sostenés el control, con recursos, no las vas a cambiar".

CEFERINO MONDINO VOTÓ NEGATIVAMENTE

"Nuestra postura no es decir que no, sino actuar con profesionalismo y seriedad frente a un tema tan delicado, que a juzgar por las estadísticas presentadas por el observatorio vial, tiene muchas falencias. Debemos buscar que el Estado sea eficiente y responsable, más aún, cuando busca solucionar problemas comunes de la gente con los recursos del pueblo. Los políticos debemos aprender a fundamentar ante los ciudadanos, todas nuestras acciones. Los accidentes no están relacionados estrictamente con una cuestión de inversiones, Rafaela siempre ha sido una ciudad pujante, con muy buena infraestructura. Lo que genera dudas, no es el motivo, sino las formas.", expresó Mondino desde su banca.

Dejamos claro, que el futuro planteo del Oficialismo de que la oposición está TRABANDO en el Concejo la posibilidad de atacar esta emergencia que sacude a los rafaelinos, no es real.

Fuente:’ADN