More Rial reconoció que participó en la destrucción de un auto: “Soy la que lo filmó”

More Rial fue protagonista este fin de semana de un escándalo a la salida de un boliche en Córdoba que tiene como damnificado a Dylan Rodríguez, de 22 años. La hija del conductor fue imputada por robo, agresiones y amenazas.

“Él estaba con otras chicas y Morena y sus amigas se enojaron, lo encararon y le pegaron”, detallaron en LAM. Luego Dylan fue a la casa de su novia y Morena lo fue a buscar. “Ahí le rompieron el auto, ellas mismas filmaron todo y lo subieron a sus historias de Instagram”, agregó Fernanda Iglesias.

Tras salir a la luz el polémico video, More Rial quiso dar su versión de los hechos y se comunicó con el programa de Ángel de Brito donde aseguró haber tenido una breve historia con el joven, dueño del vehículo averiado.

“Nunca fue amigo mío. El año pasado me veía con él, como uno más pero nunca fue mi novio”, señaló la mediática negando cualquier vínculo afectivo. Sobre el episodio con el auto confesó tener “algo de culpa por haber estado en el lugar y haber sido cómplice”, pero dijo que ni siquiera llegó a tocarlo.

Luego explicó que fueron dos las chicas que estuvieron involucradas directamente en la rotura del auto, una de ellas fue novia de Dylan. Por su parte, Stefi Berardi le preguntó si no intentó frenar a sus amigas en el momento de violencia.

“Yo no lo intenté pero tienen sus motivos porque él no es ningún santo. Ya se va a saber en la Justicia y no tengo por qué hablar...”, dijo More Rial. Además contó que el año pasado lo denunció por distintas cuestiones que no quiso especificar, pero dijo que “hizo banda de cosas”. “Tengo videos que demuestran que yo no toqué el auto en ningún momento. Es más, soy la que estoy filmando”, señaló.

Fuente: la100.cienradios.com