"Siento vergüenza, no fui ejemplo": uno de los jugadores de Sportivo Norte, arrepentido por los disturbios del sábado

Damian Maciel se expresó en sus redes sociales luego del triste desenlace de lo que debió ser un lindo espectáculo deportivo que dieron Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte por la Copa Santa Fe.

Serios disturbios sucedieron dentro y fuera del estadio Nuevo Monumental, una vez terminado el partido en el que clasificó el local a la siguiente Fase de la Copa Santa Fe. Maciel aceptó su error y pidió perdón por participar de esos conflictos.

“Por ser uno de los partícipes de los hechos ocurrido el sábado quiero hacer público lo sig. Actúe desmedidamente y ahora estoy arrepentido, me pasan Miles de cosas por mi cabeza, siento vergüenza hacia mi persona, me pongo en el lugar de toda esa gente q fue a la cancha y paso un mal momento culpa mía y me siento peor, hasta me dan ganas de dejar el fútbol porq no fui un ejemplo dentro de la cancha y solo genere disturbios”, publicó.

“Por eso familia, amigos, conocidos, compañeros, cuerpo técnico, comisión directiva y todo hincha del más grande Rafaela SPORTIVO NORTE pedirles disculpas. El q me conoce como persona me va a entender y el q no me va a criticar y está bien es aceptable.. gracias”, cerró en la publicación.

Fuente: Radio Rafaela