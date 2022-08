Plan "cerrojo" a las reservas: tras nuevo cepo al dólar, el Gobierno alista más medidas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva una seguidilla de 11 jornadas comprando dólares en el mercado de cambios y en ese plazo pudo juntar casi u$s300 millones. Sin embargo, aún mantiene un saldo negativo de u$s500 millones en el mes y no logra compensar las pérdidas que tuvo durante los diez días previos, que fueron de u$s1.200 millones.

La racha compradora se logró, principalmente, debido a la reducción en el gasto energético, que pasó de ser de u$s100 millones diarios a menos de la mitad en algunas fechas, pero también a que se combina con un incremento en el ritmo de liquidación de exportaciones en el último tiempo.

Sin embargo, uno de los problemas que tiene el BCRA es que el volumen de compra de divisas aún no logra ser muy elevado, pese a todos los anuncios que viene haciendo en el último tiempo el Gobierno para progresar en ese sentido.

Una de las últimas medidas que se tomó fue el lanzamiento del programa 70/30, más conocido como dólar soja. "Desde que se implementó el dólar soja, el BCRA viene comprando moneda estadounidense en el mercado de cambios", a diferencia de lo que sucedía en las diez jornadas previas, destaca el economista Federico Glustein. De hecho, el primer día que se aplicó, se duplicó el nivel de exportaciones, pero después se mantuvo constante.

Glustein explica que la seguidilla positiva del BCRA no solo se debe al dólar soja, sino a que ese mecanismo se combinó con una menor demanda de dólares para energía y también con un mayor clima de confianza en el equipo económico tras la llegada de actores como el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y su vice, Gabriel Rubinstein.

Dólares para el BCRA: más cepo al ahorro

El Gobierno decidió que aquellas personas que se hayan inscripto en el nuevo programa de subsidio de tarifas de servicios públicos no puedan acceder a comprar dólar ahorro, es decir, al cupo de u$s200 que algunas personas pueden adquirir por mes si están autorizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos para hacerlo al precio del solidario (dólar oficial más impuestos).

La medida abarcaría a cerca de 9 millones de personas que se inscribieron para recibir ese beneficio y, aunque recibe algunas críticas y realmente no pareciera significar un ahorro tan significativo de dólares para el BCRA, tal como señala Caprarulo, "es lógico que a aquel al que se le subsidian las tarifas, que es una persona que no tiene capacidad de ahorro, se le limite la posibilidad de acceder al dólar ahorro en un contexto de demanda de dólares superior a la oferta".

Así, se prevé que, desde el 1 de septiembre, aquellos ahorristas que se inscribieron para no tener la quita del beneficio en las tarifas energéticas, no podrían adquirir dólares en bancos. "Todavía no se anunciará oficialmente, pero seguramente la restricción a la compra de dólares será a partir que empiece a estar vigente la tarifa diferenciada de las tarifas", afirmó una fuente del Gobierno.

En ese marco, casi 8,9 millones de personas que se anotaron para recibir un subsidio energético estarán alcanzadas por esta medida. El objetivo del Gobierno es que la aplicación de esta nueva restricción al mercado de cambios comience a regir el 1 de septiembre, cuando empezarían a aplicarse los aumentos por quita de subsidios, pero es posible que los plazos se estiren.

Fortalecer reservas: ¿cómo vienen funcionando las medidas?

Esta medida se decidió en un contexto en el que el dólar soja viene mejorando su performance pero no es lo que se diría "un gran éxito" aún. Suma un volumen total de más de 600 millones de pesos y algo por encima de 70 operaciones concretadas al momento.

Hay que recordar que la medida del Banco Central que dio origen al llamado "dólar soja" habilitó a los productores de granos a realizar un depósito a la vista en las entidades financieras por hasta el 70% del valor de la venta y recibir por él una retribución diaria atada a la evolución del tipo de cambio oficial, mientras que por el 30% restante se permite la Formación de Activos Externos al valor del dólar solidario.

Gracias a esos avances, el BCRA viene comprando pequeñas sumas de dólares en las últimas once jornadas, pero tal como advierte el economista Fabio Rodríguez, director de MyR Consultores, sabe que "el desafío para septiembre y octubre es enorme, sobre todo porque suele ser un período de caída en el ingreso de dólares para la Argentina y la magnitud de reservas que requiere el Central para cumplir con Fondo Monetario Internacional (FMI), hoy resulta casi inalcanzable".

El plan de Massa para sumar dólares a las reservas

En ese contexto, Massa anunció el día de su asunción como ministro un plan de recuperación de las reservas que prevé adelantos de exportaciones de las cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores por un total de u$s5.000 millones en un plazo de 60 días; desembolsos por u$s1.200 millones por parte de organismos internacionales; un nuevo programa con la CAF con aportes por u$s750 millones; y el avance de los desembolsos previstos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero, a la vez, anticipó que pondría la lupa sobre los procesos de importaciones para evitar abusos por parte de empresas.

Hace 23 días que asumió Massa y, si bien ha habido movimiento en pos de lograr esos objetivos, aún hay mucho por cumplir. Por ese motivo, para los próximos días se esperan nuevos anuncios por parte del Gobierno que ayuden a aumentar los volúmenes que se van embolsando en el marco del proceso de acumulación de reservas del BCRA. Así, tal como anticipan los analistas en la City, las medidas que va a tomar el Gobierno en las próximas semanas para incrementar el flujo de ingreso de dólares vendrán seguramente por tres lados:

Dólares para el BCRA: más créditos internacionales

El primer punto que menciona Glustein tiene que ver con los créditos internacionales. "De hecho, se conoció que el Gobierno buscaría conseguir uno de los créditos resilientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), que es una categoría nueva que implementó la entidad".

Para Claudio Caprarulo, economista y director de Analytica, "sería ideal que el Gobierno consiguiera financiamiento externo". Y apunta que, dado que estamos en el marco de un acuerdo con el FMI, lo ideal sería que ese capital proviniera de ese organismo de crédito en estos momentos.

Asimismo, destaca que, es muy positivo que se consiga un aporte en el marco del Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, ya que éste está destinado a ayudar a países de ingresos bajos y medios como la Argentina para enfrentar desafíos a más largo plazo, como el cambio climático y las pandemias, que plantean riesgos para las economías y las personas en el marco del cambio climático y las pandemias.

Está previsto que la Argentina recibirá u$s1.300 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) a partir de esta iniciativa y el monto otorgado podrá ser devuelto en un plazo de hasta 20 años.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anticipó que el Gobierno solicitará este desembolso, aunque no especificó el monto y aclaró que no se trata de un nuevo préstamo del FMI, sino de un nuevo mecanismo de financiamiento para los países que lo necesiten.

Por otro lado, comienza en estos días la gira de Massa por Estados Unidos y otros países en busca de apoyo económico, en la que intentará captar ayua de organismos internacionales. Así, tal como señala Glustein, "esa es una iniciativa que buscaría acumular más reservas sin tocar variables económicas; es decir, sin hacer cambios en la política actual".

Dólares para el BCRA: es clave "recalibrar" importaciones

Se vio en estos días una caída fuerte de la demanda de dólares por parte de la cuenta energética, porque se empezó a importar la mitad -o un poco menos- de lo que se compraba hace unos días. Eso ayuda a calmar la pérdida de reservas, pero los resultados de la balanza comercial siguen siendo preocupantes.

De hecho, el último informe mensual de comercio exterior dio, por segundo mes consecutivo, un déficit de balanza comercial. "Crecieron fuerte las importaciones, por arriba del 40% y las exportaciones tuvieron un crecimiento muy bajo, de alrededor de 7 puntos", según el ex secretario de Importaciones de la Nación, Esteban Marzorati.

Por eso, en estos días se trabaja en la búsqueda de lo que el Gobierno llama "una recalibración de importaciones", que según Marzorati prevé una serie de medidas como el aumento de la cantidad de posiciones arancelarias que tienen licencias de importación no automáticas, la modificación en el Regimen de Importaciones Temporales, que es el que importa para los procesos productivos, y cambios en la importación de servicios.

Este programa de medidas ya empezó a ponerse en práctica este jueves, cuando se publicó en el Boletín Oficial un nuevo listado de mercaderías que estará sujeto al régimen de licencias no automáticas.

"Sumaron alrededor de 30 posiciones nuevas a las licencias no automáticas. Esto significa que su aprobación o no requiere de la aprobación y la discrecionalidad en el análisis de un funcionario, mientras que las automáticas se aprueban por sistema en 48 horas", explica Marzorati.

La segunda que medida que menciona el experto en comercio exterior tiene que ver con que se va a implementar un control más estricto sobre el pago de importaciones de servicios y que se aplicaría incluso algún cambio en la Capacidad Económica Financiera de las empresas que define la AFIP para ese sector, que determina si la demanda de dólares de una empresa para importar es acorde al tamaño de su operatoria.

Y, finalmente, se vendrían cambios en el Régimen de importación temporal, que comprende a aquellos insumos que son bienes que ingresan para ser transformados en la industria para su exportación.

"Lo que planea implementar el Gobierno es una reducción del plazo que se otorga para concretar la transformación para su venta al exterior; así busca que las divisas que se van por la importación temporal de insumos regresen más rápido", detalla Marzoratti.

Un desafío difícil por delante para el BCRA

Todas estas medidas se toman en un marco en el que, aunque Caprarulo menciona que "es evidente que el Gobierno logró disipar la crisis financiera y en materia cambiaria frenó la venta de dólares por parte del BCRA, ya que tiene una posición levemente compradora", no parecen ser condiciones suficientes para hablar de una resolución definitiva de la crisis cambiaria.

Sucede que el Gobierno aún no puede dar certezas de que no va a tener que hacer una fuerte devaluación, lo cual sería muy dañino para la economía, y, en ese escenario, debe hacer todo lo posible para avanzar en el proceso de acumulación de dólares por parte del BCRA.

* Para www.iprofesional.com