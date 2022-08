Salta aprobó la suspensión de las PASO en la provincia

Luego de un extenso debate, senadores de Salta decidieron sancionar el proyecto de ley que suspende de forma excepcional y extraordinaria las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia. Se estima que las próximas elecciones serán el 16 de abril y a diferencia de otras localidades, habrá una sola jornada de sufragio.

Mientras Catamarca continúa analizando la posibilidad de suspender las PASO y San Juan apuesta por la Ley Lemas, los senadores de Salta ya definieron “en forma excepcional y extraordinaria” no llevar a cabo las elecciones primarias que están previstas para el próximo año.

El integrante de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores de Salta, Dani Nolasco remarcó que se trata de un proyecto que “se acomoda a las normas constitucionales vigentes”. Dado que los partidos no tendrán la posibilidad de hacer las PASO, el integrante del bloque oficialista Compromiso por Salta aseguró que la medida fue tomada con tiempo de modo que tendrán un periodo suficiente para que “acomoden sus acciones a la normativa que regirá los próximos comicios provinciales”.

El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa por mayoría, y ahora, 15 senadores respaldaron la propuesta mientras que solo 2 miembros del Frente de Todos se expresaron en contra.

Javier Mónico, del Frente de Todos, planteó que “la seguridad jurídica es un valor que tenemos que alcanzar con reglas claras que se sostengan en el tiempo” por eso, se consideró que “esta norma no viene a aportar en este sentido, ya que marca una incertidumbre constante respecto a las normas con las que vamos a elegir a los candidatos”.

“Cuando lo excepcional comienza a convertirse en lo habitual, sin dudas que empezamos a perder confianza”, afirmó el legislador, quién consideró que si bien pueden existir opiniones encontradas sobre las PASO, “lo que no podemos hacer es seguir atando con alambres algo tan trascendente como el sistema electoral”, concluyó en diálogo con Télam.

Por eso, destacó que a partir de la nueva normativa, las agrupaciones municipales deberán “postular sus candidatos a cargos públicos, electivos provinciales y municipales de conformidad a sus respectivas Cartas Orgánicas.”.

En los fundamentos del proyecto, se remarcó que desde hace un tiempo “venimos sosteniendo que lamentablemente el objetivo que tenían las elecciones PASO, que era transparentar la vida interna de los partidos políticos, se terminó desdibujando, y así convirtiendo en una gran encuesta, previa a la elección general y una encuesta realmente muy cara, en épocas en las que no hay demasiados recursos, y en las que el país entero vive una enorme crisis económica, política y social”.

Más allá de los fundamentos que respaldan la decisión de suspender las PASO, se garantizó que las elecciones se harán en virtud de “una antelación no menor a seis meses al día de los comicios”.

Críticas de la oposición en Salta

La referente del PRO en Salta, Inés Liendo, aseguró que la intención del gobierno provincial fue oportunista y unilateral. “Se reunieron con todos los partidos políticos para conocer su opinión y la mayoría estaba a favor de las PASO, sin embargo, hicieron todo lo contrario”, expresó.

La dirigente coincidió en que, si bien el fundamento de ahorrar dinero es válido a partir de la supresión de un turno electoral, “no podemos ahorrar en detrimento de la democracia”, y sostuvo que “el único que se beneficiará con este sistema será el gobernador de turno, quitándole al electorado la oportunidad de definir”.

Por su parte, la diputada provincial, Sofia Sierra, quien votó en contra de la suspensión de las PASO, dijo que el proyecto atenta contra la institucionalidad y nuestra democracia. “¿Qué significa “suspender” un procedimiento electoral? ¿Que lo voy a rehabilitar cuando me convenga? ¿Por qué aquí no plantearon la eliminación, en vez de suspensión? Pareciera que no están tan convencidos, pero a la vez quizás entienden que en esta oportunidad no les conviene”, se preguntó durante su alocución.

En este contexto de reproches, Juntos por el Cambio marcó su posición a nivel nacional y alertó sobre “los cambios en las reglas electorales a seis meses de las aperturas de los procesos electorales, ya que es un mecanismo que atenta contra la transparencia y la continuidad de las reglas existentes”.

Por tal motivo, advirtieron que en Catamarca y Salta “los gobiernos provinciales están cambiando las reglas de juego, con la anulación de las PASO” y “nos preocupa que en la provincia de San Juan se esté implementando un sistema contrario al del voto popular, con la incorporación de la ley de lemas”.

Al oponerse a la decisión tomada en Salta, desde Juntos por el Cambio reveló que se insistirá en “plantear de manera urgente el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de Boleta Única, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados”.

