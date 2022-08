Perotti y el descuento de los días de paro

El gobernador Omar Perotti estuvo presente en el 1° Plenario de Presidentes Comunales e Intendentes de la Región Centro que se desarolla en el hotel UNL-ATE. En diálogo con la prensa, el mandatario santafesino se refirió a la decisión de descontar a los empleados nucleados en los gremios docentes, estatales y de la salud todos los días no trabajados.

En referencia al descuento de días propuesto, y el porqué de la medida, el primer mandatario provincial aseguró: "Lo que plantea el comunicado es lo que está establecido en el cumplimiento de la paritaria y dentro del marco legal de la misma, por lo cual frente a esto lo que planteó el ministro de Trabajo (Pusineri) lejos está de desconocer cuál es la situación del momento, no escapa a ninguno de nosotros y lo vivimos con cada uno de los sectores sociales y de las realidades de nuestros habitantes, no solo de los trabajadores".

"No es una discusión que uno ignore que la inflación ha ido para arriba, no es un momento simple o sencillo. Tengamos en claro que de estas situaciones no se sale con un sector llevándose la parte del otro, sino que se sale tratando de tener un esquema equitativo de funcionamiento de toda la provincia, donde funcionen todas las áreas sociales de asistencia a muchos que están bajo el nivel de pobreza y no tienen trabajo", aseveró.

En cuanto a la convocatoria a paritarias destacó: "Yo creo que ninguno es ajeno al momento, comprendemos la realidad. Desde allí tiene que salir la mejor mesa de trabajo, que como nos comprometimos y lo dijimos siempre iba a ser septiembre y no pensamos en el 20 o el 15, sino el 1, 2 y 3 , clara voluntad que no queremos dilatar un solo día nuestro compromiso. Lo que uno piensa y siente en esto es que como uno se ha puesto de acuerdo muchas veces, es que exista la capacidad de volver a hacerlo. Nuestra disposición está".

Al referirse a la cantidad de días con medidas de fuerza resaltó: "El nivel de reclamo en cuanto a protestas y días no se compara con ninguna otra circunstancia provincial, donde seguimos perfectamente los temas y buscamos que la necesidad de todos de comprender que es un momento donde el equilibrio debe sostener la convivencia en una sociedad, requiere sentarnos con la mejor predisposición. Para eso tenemos una convocatoria, que es la que cumplimos a rajatabla cuando firmamos en marzo el acuerdo".

Inflación y reparto de fondos

Perotti también habló sobre los posibles recortes en cuanto a los subsidios recibidos por el gobierno nacional y el análisis de la situación económica del país y admitió: "Cuando hay un recorte o planteo de menos transferencias en el final del año impacta sobre programas nacionales que combinamos con distintos ministerios. Trataremos de ver que tenga el menos impacto posible y la situación nacional se pueda reconvertir de la mejor manera, porque las variables, si no se controlan, nos dañan a todos".

"La inflación es el principal daño que tenemos en el poder adquisitivo de cada uno de los trabajadores, y cada uno de los sectores con menos recursos. El impacto que tiene en el desarrollo de la obra pública, por lo cual reacomodar esas variables es clave para retomar un sendero, que deseamos, sea pronto, porque queremos que los niveles alcanzados en el desarrollo de producción, inversión y generación de empleo registrado se mantengan en la provincia", concluyó Omar Perotti.

Fuente: Uno Santa Fe