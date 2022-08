Massa designó al nuevo interventor en el organismo regulador de la electricidad, un lugar que ocupaba el kirchnerismo duro

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó la designación de Walter Martello como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), un lugar que hasta ahora había estado ocupado por el kirchnerismo duro.

Lo hizo retuiteando al propio Martello, que minutos antes había emitido un hilo por la red social adelantando su designación.

“Fui convocado por el ministro de Economía @SergioMassa para asumir como Interventor del ENRE, organismo de contralor del servicio de energía eléctrica. Sé del difícil momento que atravesamos y la importancia de garantizar la transparencia del accionar de las empresas”, dijo Martello.

“Utilizaremos las herramientas que nos da la legislación y pondremos todo el esfuerzo personal y grupal para ir hacia un servicio de calidad, con centralidad en los usuarios y no en las ganancias de las empresas. No dudaremos en ir a la Justicia si la situación lo amerita”, siguió Martello.

El nuevo interventor anticipó su posición respecto a los operadores privados del sector en su tercer posteo. “Las empresas deberán entender que no se puede marchar hacia tarifas de primer mundo con servicios de tercer mundo. Para nosotros la controversia por la asimetría de intereses ya fue saldada por la Justicia a partir del fallo de la Corte en el caso Cepis”.

Se refirió así a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que a raíz de una acción de amparo interpuesto por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad” (Cepis) anuló el aumento tarifario que había dispuesto inicialmente el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016, por no haber realizado antes una Audiencia Pública que garantizara “el derecho constitucional a la participación de los usuarios”. A diferencia de entonces, argumenta ahora el gobierno, las audiencias públicas ahora no son necesarias porque el aumento de las facturas a partir de septiembre no se deberá a un aumento de tarifas sino a un “retiro de subsidios”.

Lo que no pudo Guzmán

Martello asumirá en reemplazo de Soledad Manin, que respondía al exsubsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, un funcionario que respondía de forma directa a la vicepresidentge Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria y fue una verdadera piedra en el zapato durante la gestión ministerial de Martín Guzmán, que había intentado –sin éxito, pese al acompañamiento inicial del entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del propio presidente Alberto Fernández, desplazarlo, por su oposición a los aumentos de tarifas y su morosidad en responder al diseño de un esquema de segmentación como le había instruido hacer el ministro.

Martello se desempeñaba hasta ahora como Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires, habiendo estado a cargo del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo bonaerense y como responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo, siempre a nivel provincial. El nuevo miembro del equipo económico de Massa fue durante varios términos Concejal del partido bonaerense de Esteban Echeverría, y llegó a ser vicepresidente de ese cuerpo legislativo.

De Carrió a Massa

Luego fue electo diputado provincial por la Coalición Cívica, el partido fundado por Elisa Carrió, ocupando bancas en la legislatura bonaerense entre 2003 y 2011. Desde allí, fue un fuerte denunciante de la industria del juego en la provincia y en particular del entonces gobernador, Daniel Scioli.

Martello denunció, por caso, que los tragamonedas movían en la Argentina mucho más dinero que en otras partes del mundo y en un estudio precisó, en base a balances globales de Cirsa y Codere, dos empresas españolas y grandes operadores de la industria del juego en la Argentina, que en el primer trimestre de 2009 los ingresos por explotación de slots habían sido de 93,4 millones de euros en la Argentina , contra 44,7 millones de euros en España. “Aquí ganan mucho más que en sus operaciones en España o Italia, y mucho más que en México, pese a que allá tienen más máquinas”, enfatizaba. E Incluso publicó un libro sobre el tema.

Finalmente, Martello se sumó al Frente Renovador. Su pasaje al partido de Massa tiene cierto paralelo con el de más alto perfil del entonces diputado nacional Adrián Pérez que en 2013 apoyó se sumó al Frente Renovador de Massa y y fue expulsado del partido de Carrió.

