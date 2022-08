Wanda Nara volvió a la Argentina y se quejó por su apretada agenda laboral: “Cambié los tragos por el te”

Wanda Nara sabe disfrutar de paisajes de ensueño con su familia o a solas con Mauro Icardi así como también dedicarle tiempo a las propuestas laborales que le interesan.

En este caso, la empresaria y vedette de 35 años dio a conocer que llegó a la Argentina y que no quiere empezar con su intensa agenda repleta de trabajo. Pasar del relajo de las vacaciones al shock de volver a trabajar... ¡durísimo!“Cuando hace nada estabas en Ibiza, sin horarios, con calor y de joda, y de repente llegás al frío, despertador 7 am y trabajo sin parar”, expresó Wanda Nara, a través de su cuenta de Instagram, donde la siguen millones y millones de seguidores.

Acto seguido, la mediática agregó: “Cambié los tragos por el té”, mientras tomaba una taza de esta infusión para enfrentar el frío de nuestro país.

Wanda Nara llegó a la Argentina por temas laborales y los noteros de los programas de espectáculos estuvieron haciendo guardia en el aeropuerto ante su inminente arribo.

En primer lugar, desmintió los rumores de crisis con Mauro Icardi y dejó en claro que no están separados. Y no dio detalles sobre el futuro próximo de su marido como futbolista ya que no será tenido en cuenta para en el París Saint-Germain para la próxima temporada de Francia.

Sobre el motivo de su viaje, dijo que es por temas laborales sumado a otros proyectos relacionados a su cadena de locales en los que vende su línea de cosméticos.



Desde un barquito en Ibiza, Wanda Nara tomó sol en traje de baño y se relajó en medio de los escándalos que la rodean. El primero -ya nombrado- por la aparente crisis con su esposo y el otro, con su ex empleada Carmen.

Fuente: la100.cienradios.com