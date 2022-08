Mandaron al frente a Zaira Nara y la grabaron estacionado mal: “Que alguien le enseñe”

Zaira Nara retomó su rutina laboral en Buenos Aires luego de estar de vacaciones junto a pareja y sus dos hijos por toda África Oriental. Con un nuevo cambio de look en el pelo, la modelo dejo en claro que volvió para seguir trabajando. Sin embargo, no es todo color de rosas ya que en las últimas horas se enfrentó a un gran problema que puede tener una persona que acaba de aprender a manejar, aunque no es el caso de Zaira.

Estacionar el auto puede llegar a ser muy frustrante para las personas, sea porque no hay lugar, o no entra el vehículo en el espacio o simplemente por los nervios que eso conlleva si no manejas hace mucho. Resulta que en este caso, Zaira Nara no tuvo muchas excusas ya que hace tiempo que tiene camioneta. Sin embargo, le jugo una mala pasada y terminó subiendo una rueda delantera al cordón y un amigo que estaba con ella registró el momento.

Entre risas, su amigo Kevin vio las maniobras que Zaira hizo para estacionar su auto y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram:

“Alguien que la enseñe a estacionar a la señorita”, expresó mandándola al frente en un tono divertido. En las fotos se la ve a ella asomada a la ventana tratando de ver si lo había hecho bien, sin embargo, tenia una rueda subida al cordón y otra no.

También en las imágenes se puede notar que Zaira se ríe de la situación frente a la mirada de su compañero, quien lo subió a sus redes para que sus seguidores se diviertan. Ante esto, la modelo reaccionó contundente y reposteando las fotos aclaró que sí sabe estacionar: “Juro que soy muy buena, pero fallé esta vez”, sentenció la hermana de Wanda, a través de sus Instagram Stories.

Fuente: la100.cienradios.com