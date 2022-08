Las fotos de Cande Ruggeri con su pancita de 5 meses: “Embarazada nivel Dios”

Son muchas las personalidades del mundo del espectáculo que están esperando un hijo, Barby Franco y Barbie Vélez son alguna de ellas, pero también se sumó Cande Ruggeri, quien transita su quinto mes de embarazo y disfruta de cada momento junto a su pareja. Durante el proceso que lleva a cabo, no tiene ningún tipo de problemas en compartir su cotidianidad con los seguidores de las redes sociales.

Por eso, en esta oportunidad, su novio, Nico Maccari le realizó una foto durante el sábado por la mañana que luego la modelo lo posteó en una historia de Instagram. “Nico me sacó unas fotos mostrando la pancita así que después les muestro”, le había anticipado a sus fans.

Minutos más tarde, compartió la imagen en la cual está luciendo un chaleco que deja al descubierto su panza de cinco meses. “Tengo cara de embarazada nivel Dios”, agregó entre risas. “Hola ¿Cómo andan? Por acá muy felices”, escribió Cande acompañando las fotos. Al instante comenzaron a llegar los primeros comentarios de sus seguidores, los cuales la llenaron de halagos

Sin embargo, no todo es color de rosas para la modelo ya que confesó su decepción ante la posibilidad de que su padre no pueda estar presente durante el día del parto. Oscar Ruggeri, no pudo estar en el momento que nació su hija debido a que cumplía un compromiso en México jugando para América, club que lo contrató en 1992. Además aseguró que ella no puede viajar al Mundial de Qatar debido al avanzado estado de su embarazo. “Mi papá sí va a ir así que espero que no nazca antes porque si pasa, mi papá no va a estar. Ya no estuvo en mi nacimiento, así que espero que en este esté. Yo creo que llegamos”, concluyó Cande.

Por otra parte, en el Día de la Niñez le brindó un regalo muy especial a sus seguidores de la red social cuando compartió una foto de una nueva ecografía donde se ve a la bebé levantando una de sus manitos como si hiciera el gesto de amor y paz.

