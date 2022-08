El Congreso de la Nación suspendió una sesión especial por la tensión política

El Congreso de la Nación suspendió hasta nuevo aviso la sesión especial prevista para este miércoles en la que iban a tratarse una batería de proyectos de ley. Esta decisión se tomó a raíz de la tensión política en aumento luego del pedido de condena de 12 años a Cristina Kirchner. A una semana de la decisión del fiscal Diego Luciani, los militantes kirchneristas siguen acompañando a la vicepresidenta en su casa del barrio porteño de Recoleta.

«El contexto político superaba las posibilidades de poder negociar una sesión. Iban a ser cuatro o cinco horas de cuestiones de privilegio. Eso iba a desnaturalizar el propósito de la Cámara de Diputados que es discutir leyes», explicaron a NA fuentes parlamentarias del oficialismo. De cara a la discusión del miércoles, diputados del oficialismo y la oposición se atacaron por medio de las redes sociales.

La suspensión de la sesión sorprendió a quienes eran ajenos a las negociaciones. Hasta el sábado, no había nadie que no diera por descontada la convocatoria, por más que no hubiera sido cursada formalmente. De hecho, ya habían llegado a Buenos Aires diputados de las provincias especialmente para asistir a la cita legislativa, y otros tenían vuelos programados para las próximas horas.

¿Qué se iba a tratar en el Congreso de la Nación?

En la sesión del Congreso de la Nación, que ahora habrá que ver para cuando se reprograma, se iban a tratar la ley de Consenso Fiscal y la prórroga de seis impuestos nacionales. Además, se discutirían la renovación de la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y la creación de las universidades nacionales del Delta, de Pilar y Saladillo. En signo de interrogación, aparecía la ley de Enfermería, que ya tenía dictámenes firmados.

A propósito de la ley de Consenso Fiscal, Juntos por el Cambio anticipó objeciones. De hecho firmó un dictamen de minoría con 20 firmas, pero la aprobación es segura para el oficialismo. Ello ocurre en virtud de los votos de fuerzas intermedias y también de los legisladores de la UCR que responden a los tres gobernadores radicales que suscribieron el pacto con el presidente el 27 de diciembre del año pasado.

Por otra parte, Juntos por el Cambio se negó a acompañar la ley para prorrogar seis impuestos nacionales, sumado a las vacilaciones en los diputados de las bancadas intermedias. A partir de ahora, la idea del oficialismo es recuperar el diálogo y llegar a un acuerdo para acomodar la sesión la semana que viene, la última disponible antes del desembarco del Presupuesto 2023.

Sesiones atrasadas y proyectos que quedaron afuera

Acorde precisó el mismo medio, la discusión en el Congreso de la Nación quedará para la semana que viene, o para más adelante. Diputados no sesiona desde el 2 de agosto pasado, cuando se trató la renuncia de Massa como titular del cuerpo y se aprobó la designación en su lugar de Cecilia Moreau. La última vez que la Cámara baja se había reunido para votar proyectos había sido el 5 de julio pasado, hace casi dos meses.

En el temario de la sesión ya había quedado afuera el proyecto de promoción agroindustrial, donde existen puntos en común pero la firma del dictamen está trabado por la coyuntura de discusiones por el tipo de cambio de las exportaciones y la falta de liquidación de divisas por parte del campo. También quedaba afuera la ley de Alcohol Cero, que se encuentra en compás de espera en la comisión de Transportes.

* Para www.elintransigente.com