Se separaron Benjamín Vicuña y Eli Sulichin: “Lo decidió ella”

Este lunes en “LAM”, Yanina Latorre confirmó que Benjamín Vicuña se separó definitivamente de Eli Sulichin, la joven de 32 años con quien comenzó su noviazgo a fines de 2021. Según señalaron en el programa de espectáculos, ella tomó la decisión de ponerle punto final a la historia de amor.

El actor chileno y la joven empresaria se conocieron en el bautismo de Ana Moritán, la hija que Pampita tiene con Roberto García Moritán. En aquel momento, se enamoraron a primera vista y poco a poco, afianzaron su relación sentimental.En este último tiempo, la pareja se dejó ver sumamente sonriente y feliz en los eventos. De hecho, planeaban nuevos proyectos juntos.

Luego de uno de los típicos enigmáticos, Yanina confirmó la noticia e indicó: “Fue ella la que tomó la decisión de separarse. No hubo conflicto ni pelea ni terceras personas. Lo decidió ella”.

Después del anuncio oficial de la separación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, la panelista de espectáculos agregó: “Ella es una chica más chica, él es más grande y tiene muchos hijos. Ella está enamorada pero con cinco hijos es difícil, ella no tiene hijos. Están en comunicación constante y ella lo va a bancar con todo lo de su papá. Creo que él no se lo esperaba, porque estaban bien. Pero bueno, tienen vidas muy diferentes”.

A su vez, la esposa de Diego Latorre señaló que “no se descarta que en algún momento puedan estar juntos nuevamente”. “No es el momento de los dos. Ella viaja mucho, él está con teatro, no encuentran el momento de estar juntos”, explicó Yanina.

Para cerrar el tema, la actual conductora de “LAM” brindó su opinión personal sobre la pareja: “A mí no me sorprendió. Yo me preguntaba ‘cuánto puede aguantar ella’. Porque él está de vuelta, ya construyó dos familias. Están en diferentes momentos. Ella está empezando una vida y él está en otra”.

Fuente: la100.cienradios.com