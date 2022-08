“Soy impulsiva”: Cande Tinelli explicó por qué dejó de seguir a Guillermina Valdés en Instagram

Si algo saben los famosos es que los gestos virtuales no pasan desapercibidos. Por ese motivo, muchos usuarios interpretaron que Cande Tinelli estaba mandando una suerte de señal a sus seguidores cuando dejó de seguir a Guillermina Valdés en Instagram tras la separación de la modelo y el conductor de Canta conmigo ahora (eltrece).

Inevitablemente esa actitud hizo que resurgiera la versión que había trascendido hace algunos meses acerca de una mala relación entre la influencer y Valdés. Sin embargo, tratando de que la polémica quede atrás, la hija de Marcelo habló con LAM (América) y aclaró todo lo que ocurrió.

“Está todo bien con Guille. La mejor, ¿eh? La verdad es que nunca pasó nada”, explicó. Y agregó: “Yo soy muy proteccionista de mi familia, pero no hay nada contra ella, nunca pasó nada malo. La mejor, la adoro”, relató.

Además, hizo hincapié en que no hubo ninguna cuestión en especial que la llevara a tomar esa decisión que terminó siendo transitoria. “No me gusta seguir gente que además no están en mi círculo de vida. Soy muy impulsiva, pero después la volví a seguir y está todo bien”, sostuvo. Y completó: “Soy así, soy así. Salta la presión, una loca”.

Por otra parte, aseguró que su papá se encuentra muy bien y disfrutando de la soltería. Incluso, destacó que está disfrutando mucho más tiempo con su familia. “Está muy bien, está tranquilo con la familia”, sostuvo.

Fuente: TN