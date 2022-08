La supuesta hermana de Camila Homs se hizo el ADN y ya hubo encuentro familiar: “Sentí mucha conexión”

Desde que trascendió la posibilidad de que tenga una hija no reconocida, Horacio Homs se mostró dispuesto a realizarse una prueba de ADN y comprobar si existe un lazo sanguíneo con Chiara Pereyra. El estudio se realizó este martes y la joven, que hizo público el reclamo para conocer su identidad, comentó cómo fue el encuentro con su supuesto padre. Además, reveló cuándo tendrá los resultados del examen y sabrá si es hermana de Camila, la ex de Rodrigo de Paul.

En diálogo con A la Tarde (América), Chiara se mostró muy feliz por cómo se dieron las cosas. “Siento maripositas en la panza y mucha felicidad. En menos de 10 días o menos voy a tener los resultados. El 13 de septiembre”, precisó.

Luego, explicó cómo fue el encuentro con Horacio: “Estuve junto a él. La realidad es que entré muy nerviosa, pensando en lo que podría pasar. Cuando lo encontré, fue como si lo conociera hace 21 años. Sentí mucha conexión, me encontré con otro hombre del que yo imaginaba. Fue fluyendo todo. Era uno de mis sueños, estar frente a mi papá”. Y agregó: “También se acercó a mi beba. Y dijo ‘mi posible nietita’”.

Además, remarcó que no espera ningún gesto en particular de Camila Homs: “Tener una hermana famosa me da lo mismo, lo que a mí me importa es él. Yo entiendo el lado de ella, no siento que tenían que comunicarse conmigo”.

Su madre también habló al respecto y dijo que no tiene dudas de que el padre de su hija es Horacio Homs. “Siempre lo supe, a ella le conté toda su historia cuando tenía 7 años”, indicó.

Fuente: TN