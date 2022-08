Viotti y Bottero, junto al Senador Nacional Scarpín, con los industriales de Rafaela

El senador nacional por Santa Fe, Dionisio Scarpin, visitó ayer Rafaela para explicar los objetivos del proyecto de ley de Promoción de la Maquinaria Agrícola de industria nacional que presentó en el Congreso, con el acompañamiento de sus pares Carolina Losada y Alfredo De Angeli, ante los dirigentes de la Cámara de Industriales Metalúrgicos en el marco de una reunión que se llevó a cabo en el Centro Comercial e Industrial (CCIRR).

“Proponemos que se declare a fábricas de maquinaria agrícola de interés nacional, y considerar una serie de beneficios para aquellas que tienen un porcentaje importante de insumos nacionales", sostuvo el legislador durante una conferencia que brindó tras el encuentro junto a los concejales radicales de Juntos por el Cambio, Germán Bottero y Leonardo Viotti. "Por ejemplo en el caso de las maquinarias agrícolas de arrastre, si tienen el 60% de sus insumos de fabricación nacional, acceden a determinados beneficios impositivos y crediticios. Los impositivos tienen que ver con el IVA, con ganancias, con las contribuciones patronales, con los derechos de exportación, también beneficios para los que compran maquinarias”, detalló.

“La visita tiene que ver con las recorridas que hacemos cada semana por la provincia, particularmente estamos en Rafaela por un proyecto de promoción de la maquinaria agrícola para declararla de interés nacional. Hay otros proyectos de otros legisladores ya en el Congreso que vienen siendo analizados. Y nosotros estamos convencidos de esto porque entendemos que la maquinaria agrícola es sinónimo de desarrollo de los pueblos. Tenemos en Santa Fe localidades de 500, de 2.000 habitantes donde hay una fábrica de maquinaria agrícola, entonces genera un dinamismo muy importante. En este contexto, hoy se necesita un régimen de promoción para el financiamiento de la compra de la maquinaria así que vinimos a presentar el proyecto para trabajarlo en conjunto”, sostuvo Scarpin, cuya iniciativa cuenta también con el apoyo de la Cámara Argentina de la Maquinaria Agrícola.

Con respecto a los otros proyectos que mencionó sobre un régimen de promoción para la maquinaria agrícola, señaló que en su momento la ex senadora nacional, María de los Ángeles Sacnun, ingresó uno en la Cámara Alta “y hay también un proyecto de Omar Perotti que es algo diferente, que lo presentó en su tiempo". En la lista "también Roberto Mirabella presentó ahora en Diputados, pero lo importante es que de todos podamos llegar a un consenso sobre un proyecto único; es lo mejor que nos puede pasar, esa es nuestra intención y así lo estamos trabajando en el Senado en las Comisiones”.

CONTRASTE

Con relación a las sensaciones que le dejó la reciente elección primaria para Intendente en Avellaneda, la ciudad que gobernaba hasta que asumió como senador nacional y en la que el precandidato de Juntos por el Cambio se impuso por amplísimo margen, Scarpín se mostró "conforme".

“Para una persona que está en política, cada elección significa someterse a la evaluación y la consideración de los ciudadanos donde vive y lograr el 72% de los votos no es fácil. Creo que hay varias consideraciones: por un lado, entiendo que la gente está conforme con la gestión que venimos desarrollando con nuestro candidato, Gonzalo Braidot (lo reemplazó en la Intendencia cuando asumió la Senaduría nacional). También se contrapone el ejemplo de gestión de Avellaneda con lo que está pasando a nivel nacional y es un mensaje en ese sentido porque son valores históricos. Nosotros en Avellaneda tenemos una gestión transparente, honesta, que contrasta con todo lo que estamos viviendo del juicio a una persona que fue presidenta de todos los argentinos y que hoy es presidenta del Senado, donde están pidiendo 12 años de cárcel, entonces yo creo que eso fue parte del proceso electoral también”, afirmó.

LEY PARA EL BIODIESEL

Respecto al anuncio del Gobierno nacional de mantener el corte del 12.5% para el biodiesel lo consideró una buena medida “por la que nosotros hemos peleado en el Congreso desde marzo porque, lamentablemente, la Secretaría de Energía se demoró muchos meses en aumentar el corte. Un corte que fue bajado por ley en el Congreso y lamentablemente nuestros legisladores santafesinos aprobaron eso. Para que tengamos en cuenta, nosotros como país necesitamos ir hacia donde va el mundo, que son las energías renovables y en eso hay que modificar la ley nuevamente, no podemos ir en contramano del mundo y darle más importancia a las petroleras, hay que ir a un período de transición, obviamente, pero el corte tiene que ser mayor. Ahora, la Secretaría de Energía lo hizo y eso tiene que seguir, pero hay que modificarlo por ley para que ya quede como decisión del Congreso”.

MALAS POLÍTICAS

Cuando fue consultado por los denominadores comunes que encontró en la reunión con los industriales rafaelinos lamentó que fueron “las malas políticas económicas del Gobierno nacional. Hoy la preocupación es la de todos los industriales argentinos y tiene que ver con el proceso inflacionario que dificulta muchísimo llevar adelante una empresa a lo que se le suman las limitaciones en las importaciones. Esto es un problema a lo largo y a lo ancho del país”.

Asimismo, Scarpin consideró que "hay empresas que ya han suspendido personal porque no pueden importar determinados componentes y otras que están en evaluación de eso, es muy preocupante el tema de la importación de los insumos porque por más que un empresario necesite un 2% de insumos importados para producir si no lo tiene no puede fabricar el producto".

Finalmente, indicó que “en lo económico esta situación es una de las mayores preocupaciones junto con esta, llamémosle, distracción que es el proceso judicial de Cristina Fernández de Kirchner que nos tapa otros temas que están pasando en la economía”.

UNA PROVINCIA MEJOR

Cuando se le preguntó sobre las chances de Juntos por el Cambio en las elecciones del próximo año, no dudó en señalar que creo que “está en condiciones de ganar en muchos lugares, lo ha demostrado en la elección de Avellaneda, hay un buen posicionamiento de la marca y, obviamente, donde se tienen buenos candidatos, como en el caso de Rafaela con Leo (Viotti) sin dudas que tenemos las mejores expectativas”.

Scarpin admitió una vez que se preparó para gobernar Santa Fe. “Pero también estamos trabajando para ganar la Provincia, porque queremos ser Gobierno a partir de 2023, aunque todavía no sabemos quien va a ir, no sabemos si será Losada (Carolina), yo he dicho en un montón de oportunidades que me gustaría ser gobernador, uno se ha preparado para eso, pero esas definiciones van a llegar con el tiempo, pero si no alguien de este espacio va a ser candidato, los tenemos muy buenos, pero lo primero es poner el esfuerzo en armar el Frente de Frentes, luego habrá que consensuar políticas para la Provincia y después están los candidatos. Estamos convencidos que podemos construir una Provincia mejor, no tenemos dudas de eso”, subrayó.

BASTA DE DÉFICIT

La consulta sobre la segmentación de las tarifas, que todavía anda en la nebulosa, le dio pie a Scarpín para ser tajante sobre la imposibilidad de vivir con déficit fiscal de manera recurrente.

“Lo que se sabe es que no está nada claro, sí que una vez más el peso viene para la clase media y a los industriales si el Estado sigue sin ajustar. Desde JxC, y todos los argentinos, en el Gobierno anterior se hizo un gran esfuerzo para reducir el déficit fiscal casi a cero, se incrementó otra vez y ahora hay que ajustar de nuevo porque un país no puede vivir con un déficit fiscal permanente y entonces cuando hay que ajustar primero se piensa en el campo, en aumentar las retenciones, pero como no pudieron se va hacia otros lugares. Creo que el Estado también tiene que hacer un ajuste y este revoleo de planes sociales para repartir políticamente en todo el país en algún momento se tiene que terminar, es algo que se está hablando muy fuerte en diferentes sectores políticos. Insisto, el déficit fiscal hay que cerrarlo en algún momento y generar políticas de consenso para que no haya que ajustar cada cuatro años”, planteó el senador nacional.

VICENTÍN

“Queremos que la Corte Suprema (de la Provincia) resuelva esto cuanto antes porque en el medio hay cientos de trabajadores que están pendiente de cómo se resuelva el concurso. Lo lógico sería que devuelva el concurso al juez que lo tenía porque es el proceso normal de cualquier país. La empresa había conseguido ya todos los avales de los acreedores en cantidad y en el monto de capital para que el juez pueda tomar la alternativa de homologar o no el concurso así que nosotros estamos cinchando por eso", expresó Scarpin sobre la empresa agroindustrial fuertemente endeudada.

“Hay que dejar en claro que, en su momento, uno peleó por un modelo de país. No se defendió a personas -los jefes de Vicentin- sino un modelo de país y todo lo que la empresa hizo por nuestra región, que fue mucho, no solo en la generación de empleo sino en el marco institucional. Después, si los directores hicieron algo mal y tienen que rendir cuentas en la justicia que lo hagan como lo tiene que hacer Cristina. ¿Por qué no hay que tocarla a Cristina? Es una persona que se tiene que someter a la justicia si hizo algo mal y lo mismo para los directores de Vicentín”, concluyó.

Con información de Diario La Opinión