Argentina venció a Egipto en el Mundial de vóley y logró una sufrida clasificación a octavos de final

La Selección argentina de vóley le ganó 3-2 a Egipto y consiguió la clasificación a octavos de final del Mundial. En un partido muy parejo y complicado, el equipo de Marcelo Méndez reaccionó a tiempo luego de ir abajo en el marcador para torcer el rumbo y obtener el ticket. Aún no sabe cuál será su próximo rival.

¿Cómo se definen los cruces de los octavos de final?

Finalizada la etapa de grupos, se realizará una tabla general y se ordenarán por puntos a los 16 clasificados para definir los cruces:

Primero vs. Decimosexto

Segundo vs. Decimoquinto

Tercero vs. Decimocuarto

Cuarto vs. Decimotercero

Quinto vs. Decimosegundo

Sexto vs. Decimoprimero

Séptimo vs. Décimo

Octavo vs. noveno

