Gerard Piqué y Clara Chía Marti ya están conviviendo: “Está enamorados de verdad”

Gerard Piqué ya se muestra en público con su nueva novia y según Jordi Martin la pareja ya habría dado un gran paso: viven juntos. Este fotógrafo sigue al entorno de Shakira hace doce años, por lo que tiene mucha información del defensor del Barça. Por su trayectoria es el indicado para hablar sobre todos los escándalos que afectan a la cantante entrevista sorprendió contando que la joven y Piqué viven juntos en un lujoso departamento.

“Sí, viven juntos en el departamento de Muntaner. Piqué está enamorado de verdad y lo sé por el entorno de él. Los padres de Piqué conocen a Clara desde hace varios meses y la aceptaron desde el primer día, le dijeron ‘si no eres feliz con Shakira sal de ahí’”, explicó Martin. Esto no sólo habla de lo avanzada que esta la relación si no que desmiente la información que trarscendió este mes sobre la relación de Clara con los padres de Gerard. Según distintas fuentes, los padres del futbolista no la aceptarían a la joven y estarían empecinados en que él se arregle con la colombiana.

En el programa Amor y Fuego transmitido por Willax Televisión el periodista dio esta reciente información y dejó sorprendidos a muchos fanáticos. Además, en el programa español Sálvame dieron detalles sobre el departamento en el que viven Gerard Piqué y Clara Chía Marti: se trata de una sexta planta ubicada en un edificio céntrico y cuenta con varios ambientes entre los que se destacan una sala de estar, comedor, cocina, una terraza con piscina, sala de billar, habitaciones y un vestíbulo. El futbolista compró el departamento en 2009 por 4.5 millones de euros.

El defensor se separó en junio de este año de la cantante colombiana y ya está rehaciendo su vida son su nueva novia. “Se conocieron en el bar musical de Tuset, La Traviesa, donde ella hacía de camarera a finales de 2021 y fue un flechazo”, dijo Laura Lago, una periodista española. “Me lo cuenta una amiga de Clara. Él quedó enganchado. Ella le contó que estudia RR.PP. y Piqué le ofreció la beca en Kosmos”, siguió explicando Lago sobre los comienzos de la relación entre el futbolista y la joven. “Ella está integrada en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas”, concluyó la periodista.

