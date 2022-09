Elisa Carrió fulminó a Cristina Kirchner: «No es una mujer preparada ni culta, es vulgar con vestido de rica»

A raíz de los hechos ocurridos en el barrio porteño de Recoleta, Elisa Carrió criticó la manifestación del kirchnerismo. Sin embargo, no cargó directamente con quienes se acercaron hasta allí para darle su apoyo a la vicepresidente sino que le apuntó directamente a Cristina Kirchner, a quien responsabilizó por cada uno de los sucesos que pasaron durante los últimos ocho días allí.

Al inicio del descargo de la líder de la Coalición Cívica fue tajante y disparó contra la ex mandataria. «Cristina es una mujer que aparenta que sabe y no sabe. Aparenta tener memoria y no tiene. Se forma con la contratapa de un libro. Me molesta decir esto de una mujer pero es la verdad», aseguró al ex diputada que forma parte de Juntos por el Cambio.

En este mismo sentido, advirtió que «ella habla de cosas que no sabe pero habla con autoridad y soberbia» y eso le da impunidad. Además afirmó que «Cristina Kirchner no es una mujer preparada ni culta, es vulgar con vestido de rica que tiene una realidad paralela y que odia lo que ama», cuestionó Elisa Carrió en LN+, una frase que llamó la atención y le pidieron que la desarrolle.

«La Recoleta es un lugar de familias tradicionales, de campo, cuyas abuelas viven ahí. Viven ahí porque madres y abuelas vivieron ahí y ahora los nietos. Soy amiga hasta de los que trabajan ahí. Cristina eligió vivir ahí. Ama lo que odia. Dice que odia eso pero vive ahí», cuestionó la referente de la Coalición Cívica que adelantó que la vicepresidente «va a terminar sola».

La defensa de Elisa Carrió a la Recoleta

Por último, Elisa Carrió defendió a los vecinos de Recoleta, barrio en el cual vivió durante más de 25 años. «Lo que marca la maldad de ella es la mala intención, esto que causa terror para los ancianos del lugar. Ella tanto que ve a Bergoglio, dice que hay que cuidar a los niños y ancianos, ¿entonces?. ¿Por qué no va a puerto madero al departamento que le dio Cristóbal López?. Vive gente decente y tradicional, la mayoría son de más de 70 años. Caminé 25 años siendo votada y no votada. A lo largo de todos esos años caminé con el respeto de todos por ahí. Hay estudiantes o gente viviendo ahí de más de 80 años. Ese vecindario es muy respetuoso y le hacen esto», criticó.

* Para www.elintransigente.com