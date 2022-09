«Están buscando un muerto»: José Luis Espert apuntó contra el kirchnerismo por los incidentes en Recoleta

José Luis Espert opinó sobre los hechos acontecidos durante el fin de semana en el barrio de Recoleta, donde vive Cristina Kirchner. El legislador nacional por Avanza Libertad se encargó de mostrar su rechazo a lo sucedido en las inmediaciones del edificio ubicado en Juncal y Uruguay. Sin embargo, el economista, observó que «están buscando un muerto».

Diferentes personalidades del arco político pusieron a disposición su postura después de los incidente entre kirchnerista y Policía de la Ciudad. Para José Luis Espert hay una intenciones doble detrás de la lucha con la fuerza de seguridad porteña. Según el diputado quieren que haya cuestiones que superen los límites para luego enrostrarle al macrismo su fuerte represión.

«Estos tipos están buscando un muerto. Ese es mi temor”, explicó en Radio Rivadavia. Por otra parte apuntó contra el juez, Roberto Gallardo. Calificó la decisión de ir contra la policía de Horacio Rodríguez Larreta como «un delirio». En ese sentido reconoció al Gobierno porteño por mantener a la policía en la zona más álgida del barrio de la Recoleta.

También tuvo tiempo de hablar de política, principalmente a la que se especializa, economía. José Luis Espert apuntó severamente contra el «superministro», Sergio Massa: “El objetivo de Massa es estirar la mecha de la bomba y que le explote al hipotético nuevo Gobierno si el kirchnerismo pierde las elecciones en 2023”, declaró el parlamentario liberal.

«Hasta ahora solo anunciaron un aumento de tarifas, ese es el único ajuste. El recorte que anunció Massa es el 0,15% del PBI. No es nada. Es Kirchnerismo, no se van a disparar en el pie”, agregó José Luis Espert. Al mismo tiempo no fue muy entusiasta a la hora de ver un mejoramiento a nivel país. Por último remató: «El año que viene puede ser peor que este. Ya explotó una bomba, puede explotar otra«, sentenció.

* Para www.elintransigente.com