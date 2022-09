La exempleada de Wanda Nara denunció que la presionaron para que desmienta el calvario que vivió en Italia

A mediados de agosto, María Carmen Cisnero Reboledo, la ex empleada de Wanda Nara, denunció a la mediática y a Mauro Icardi por los delitos de “trata de persona y reducción a la servidumbre”. La causa avanzó y la fiscalía realizó la imputación de la pareja en el Tribunal Correccional y Criminal N° 10 de Comodoro Py.

En medio del escándalo que generó esta acusación, Cisnero Reboledo le dio una entrevista telefónica a LAM (América) y recordó el calvario que vivió. Allí se quebró al contar lo mal que la está pasando después de que su caso se volviera público. “No quiero que me nombren más. Me da vergüenza salir a la calle”, aseguró entre lágrimas.

La exempleada de Wanda Nara admitió que mintió y pidió asilo político

Carmen aseguró que Wanda y Mauro no la tenían blanqueada y que nunca tuvo un permiso de trabajo. Luego se refirió a la carta que supuestamente escribió antes de abandonar Italia, donde negaba las acusaciones contra la empresaria mediática, y señaló: “La doña se sentó en el aeropuerto a escribir y me dijo ‘firmá acá' y yo firmé. Después salió diciendo que lo había escrito yo”.

Además, sostuvo que previo a su salida de Italia, Nora Colosimo le pidió su celular para eliminar audios y chats: “Dijo que yo había filtrado los audios y no fui yo. Eso lo hizo ella”.

Al regresar al estudio, Yanina Latorre explicó que la denuncia a la servidumbre tiene que ver porque Carmen no fue con un contrato de trabajo. “¿Qué hizo Wanda? Que es lo que ella tiene en el teléfono y Norita le quería borrar... La mandó al consulado a pedir asilo político. (...) El problema es que como la rotaban, no la subían nunca a un avión y la mandaban en los micros noctámbulamente como para que no salte”, detalló la angelita

Fuente: TN