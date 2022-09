MARSICO: "Que el privado aporte a la obra si la plata no alcanza"

En la reunión entre los integrantes del Departamento Ejecutivo y los Concejales, en virtud de la inversión que se llevará a cabo con fondos provenientes del Gobierno Nacional, en la Terminal de Rafaela, el Jefe de Gabinete Marcelo Lombardo, esgrimió que podrían no alcanzar en virtud de lo que se tiene planificado llevar a cabo y en relación a los aumentos que experimentaron los materiales necesarios para ejecutar la obra.

Lombardo sostuvo de que ese importe que podría faltar para completar la obra, el Municipio analizaría si lo va a aportar en virtud de que tampoco se pueden desfinanciar las arcas municipales y todo va a depender a cuanto pueda ascender.

Mársico planteó una lógica alternativa, ante el posible panorama que brindó el Jefe de Gabinete, replicó que el desembolso por la diferencia, si llegase a faltar lo que se destina desde Nación, sea el concesionario que lo aporte.

“Es una oportunidad casi única que vamos a tener de que vengan fondos para refuncionalizar la terminal, no los podemos perder, si no alcanza con lo que el Gobierno Nacional envía a través del Ministerio de Transporte de la Nación, que sea el concesionario que aporte la diferencia, siempre es el Estado que tiene que salir al frente y pagar, la plata es de todos los ciudadanos y las ganancias se las lleva el privado sin aportar un peso, eso no es equitativo”, fustigó Mársico.

“Cuando hace que venimos reclamando desde el Concejo por el mantenimiento de las instalaciones donde se emplaza la Terminal, cuanto hace que venimos reclamando por el incumplimiento de los pliegos de la concesión, desde mucho antes de la pandemia y tanto el Departamento Ejecutivo Municipal como el concesionario, no nos prestaron la debida atención y ahora ahí están los resultados una terminal con una infraestructura con visibles falencias, y encima la plata no alcanza para ponerla en condiciones, que el privado aporte también, es necesario” finalizó el edil demoprogresista.