Máximo Kirchner: "En Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista"

El diputado nacional Máximo Kirchner sostuvo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "puso en riesgo la vida de policías y manifestantes" al referirse al operativo en la casa de Cristina en Recoleta y lanzó: "En Juntos por el Cambio están viendo quien mata al primer peronista".

"La oposición tiene un concepto muy arraigado de sobreactuar, de querer dar una imagen que seduce a un posible votante y que pone en riesgo un motón de cosas, incluso la vida", completó.

En ese sentido lanzó que el jefe comunal "tiene un discurso muy denigrante para el que no piensa como ellos, muy despectivo y amparado por una cortina de medios". "Son violentos porque no tienen ideas para proponer", dijo en declaraciones al Destape Radio.

Los cruces de declaraciones tras los incidentes en la casa de Cristina Kirchner, pusieron de nuevo en el foco de discusión la cuestión sobre la jurisdicción y autonomía de la Ciudad. “Son discusiones que nosotros venimos planteando”, enfatizó Máximo Kirchner, cuando afirmó que el punto central es “cómo se distribuyen los ingresos en Argentina”, señaló.

Para el diputado “la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de $135 mil millones para la policía y Quilmes de $21 mil millones. Eso hay que discutirlo”, expresó. Planteó así que es necesario debatir “los ingresos en la Argentina, porque la Ciudad recibe ingresos de más”, señaló este jueves.

“Gran parte de nuestro territorio está despoblado y sería más inteligente ver de qué manera se puede distribuir esa población”, agregó Kirchner, en lo que planteó como un posible plan para desarticular la concentración económica de la Ciudad.

La figura de Cristina Kirchner

“Cristina no tiene problemas en hablar y confrontar ideas. La oposición está jugando a los cowboys”, lanzó Máximo Kirchner este jueves, al analizar la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según el diputado nacional del FdT, “hay un par de personajes que tienen un odio por Cristina y aunque no la vean presa, aunque sea 5 minutos, no van a parar”, señaló, en relación a la persecución contra la Vicepresidenta con causas judiciales, porque "no sólo es una líder política que los desafió, sino que además es mujer”, enfatizó.

Macri y la oposición de Juntos por el Cambio

En otra parte de la entrevista, Máximo Kirchner se refirió al rol de Mauricio Macri, a quien apuntó por “su sistema de construcción” político, el cual está basado ”en la cuasi extorsión a los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC)”.

Para el diputado nacional, “el mensaje que siempre da el expresidente es ´te va a ir mal si te metes conmigo´, propio de… bueno, ustedes saben”, ironizó. Y reiteró: “El método de construcción que aplica el expresidente es dañino”, afirmó.

De este modo, recordó los episodios de espionaje en los que Mauricio Macri se le imputa hacer seguimiento ilegal de varios dirigentes de JxC. “No es una idea mía que hubo episodios de seguimiento a integrantes de su espacio”, sostuvo Máximo, y agregó que “nos comprometemos a no usar el material de extorsión de Macri a sus compañeros de JxC”.

