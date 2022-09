Máximo Kirchner habló sobre “Cristina 2023″ y apoyó a Sergio Massa

El diputado nacional, Máximo Kirchner, se refirió este jueves a la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata en 2023 y aseguró tener “sensaciones encontradas”. Sin embargo, destacó que a la vicepresidenta le “sobre inteligencia y coraje”, pero “la decisión es de ella”.

“Si no fuese su hijo y lo dijera como ciudadano, quiero que me gobiernen los mejores siempre”, lanzó.

Asimismo, Máximo Kirchner describió el desgaste que lleva la presidencia cuando trabajas en serio. “Cuando vos le ponés muchas ganas quemas mucha vida, no estás de vacaciones”, añadió en declaraciones a El Destape Radio.

En otra parte de la larga entrevista con Roberto Navarro, el diputado nacional respaldó públicamente a Sergio Massa y planteó que el nuevo ministro de Economía “está reacomodando el desastre que dejó Martín Guzmán”, titular del Palacio de Hacienda entre 2019 y julio del 2022.

“El ministro no lo dirá por respeto a Alberto Fernández, pero lo de Guzmán fue un desastre, fue malo, yo no tengo problemas en decirlo. Lo discutimos internamente muchas veces y todas las cosas que decía Guzmán que iban a pasar, no sucedían. Por ahí venir de afuera con cierta parafernalia hace que algunos le crean más a esa gente que a argentinos comunes y comunas con quinto año terminado, con secundario completo”, ironizó Kirchner.

El dirigente de La Cámpora fue uno de los primeros líderes del Frente de Todos en plantear resistencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional promovido por Guzmán. Hasta tal punto fue su oposición, que días antes de que se firme el entendimiento decidió renunciar a la conducción del bloque en la Cámara de Diputados.

“El FMI se lavó la cara y el agua y el jabón lo pusimos los argentinos y las argentinas. Claver-Carone fue muy claro: dijo que el préstamo fue político. Y si el préstamo fue político, la solución tiene que ser política, era así”, analizó.

Y agregó: “Si el FMI nos promete un infierno si no hacemos lo que ellos quieren, entonces se lo contamos a los argentinos y a las argentinas en una cadena nacional. Es muy difícil que el país salga adelante así. Les mienten a la gente cuando les dicen estas cosas. Nadie dice que podés ser Disney en 4 u 8 años, pero así, bajo estas cuestiones que nos imponen, es muy complejo”.

Kirchner valoró el anuncio realizado recientemente de un aumento para las asignaciones familiares y pidió el pago de un bono para todos los trabajadores. “Recuperando poder adquisitivo es un buen elemento que hay que ir acompasándolo con lo que pasa con los movimientos de precios”, dijo en diálogo con el periodista Roberto Navarro en El Destape.

- ¿Vos querés un aumento de suma fija por decreto?

- Alberto ya lo hizo en 2020, no estoy diciendo nada que no se haya hecho. Estamos imaginando que podría ser dentro de una franja de ingresos, donde decís: “Hasta acá sí, hasta acá no”.

Durante la misma entrevista, Kirchner aseguró que en Juntos por el Cambio hay una disputa entre sus líderes para ver quién mata al primer peronista, luego de la tensión del fin de semana en Recoleta, frente a la casa de la Vicepresidenta.

Con información de www.infobae.com