Milei: “La Argentina está al borde de la peor crisis de su historia”

El economista Javier Milei, precandidato a presidente, cerró este jueves el evento 8° Latam Economic Forum, frente a un auditorio repleto de hombres y mujeres de negocios que lo escucharon atentos y con varios momentos de aplausos. En un discurso encendido, a los gritos en el final, se presentó como el próximo Presidente de los argentinos.

“Una argentina mejor es posible. Pero la Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Estamos a las puertas de lo que puede ser la peor crisis de la historia argentina. Con indicadores en el plano social peores a los de 2001 en términos de pobres, indigentes y de ingresos medios. Además en el plano monetario tenemos un desequilibrio que es el doble que en el año 1975, antes del Rodrigazo, cuando se impulsó un control de precios salvaje y se financió el déficit fiscal con emisión monetaria”, señaló.

“Toda la casta política está mirándose el ombligo y no le importa lo que le está pasando a la gente. Eso muestra lo podrido que está el sistema y lo lejos que está la solución. La solución está en manos del propio problema”, agregó.

“Entramos al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo. Desde el inicio del siglo XX, la Argentina tuvo 17 crisis, 15 de ellas se destacan por el desequilibrio fiscal. Eso tiene una raíz en esto de haber abrazado las ideas socialistas especialmente desde 1916 con la consigna donde hay una necesidad nace un derecho”, destacó.

Milei se presentó como un auténtico liberal y criticó a los que se “disfrazan” de liberales porque lo dicen los focus group. “En el sistema de libre mercado se resuelve en la libertad de los precios. La brecha es un reflejo de la profunda inmoralidad de los políticos y sus economistas cómplices. Es inmoral porque está atentando contra mi propiedad y contra mi libertad”, dijo en una parte de su intervención.

“En la Argentina no faltan dólares, sobran pesos. La situación es que aumenta artificialmente la demanda de dinero. ¿Y cuándo no aguanta más? Cuando la tensión social crece, cuando hay una mentira con una devaluación a garrotazos, vía los precios. El impuesto inflacionario se cargó 11 puntos del PBI. Hoy deficit entre Nación y BCRA es de 10 puntos del PBI. Está la bomba ahí y todos mirando para otro lado, a ver con qué se quedan. La única propuesta de ajuste es al sector privado porque la de ellos no se toca”, remarcó en su clásico discurso anti-casta.

Sobre su tarea como Diputado, aseguró que “la política es mucho peor de lo que imaginaba”. Varias veces durante la charla, destacó que la Argentina necesita hacer un ajuste grande y acusó al partido Juntos por el Cambio (al que mencionó como Juntos por el Cargo) de complicidad con el Gobierno

“Voy a poner de pie a este país y voy a ser el próximo presidente. Vamos a ser potencia vamos a repetir los momentos gloriosos del siglo XIX”, cerró eufórico. Luego se sacó selfies con los asistentes.

