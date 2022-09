La explosiva versión de los compañeros de Nico Occhiato sobre su cambio de actitud: “Se cree Susana Giménez”

Hace poco tiempo se dio a conocer que Nico Occhiato y Flor Vigna han tenido varios cruces en medio de las grabaciones de El último pasajero, el programa que ambos conducen y es transmitido por la pantalla de Telefe. Si bien varios empezaron a darse una idea de cómo debía darse el ambiente ahí, Luli Fernández reveló todos los detalles sobre cómo se trabaja con el joven.

Si bien es sabido que ambas estrellas mantienen una tensa relación tras su ruptura, nadie se hubiera imaginado que la situación escalaría a mayores. Su relación profesional es espantosa y así lo describen tanto sus compañeros como los participantes del programa, que fueron testigos de momentos muy incómodos”, contó Adrián Pallares sobre el tema.

Durante la emisión de Socios del espectáculo, la panelista reveló toda la información que sin filtro alguno: “Intenté comunicarme con Nico, le mandé un mensaje y me clavo el visto. Todos dicen que es así, que no responde nunca. Lo que se dice de él es que, desde que Mario Pergolini lo subió al ring de la pelea grande, está agrandado y en un nivel importante de soberbia”.

“Está un poco creído, eso es lo que me cuentan. A ver, lo que se dice entre la gente que trabaja allí es que se cree el ‘Susano Giménez’ de Telefe. Esto que parece una broma es en serio”, continuó, añadió, de manera filosa.

“Los que saben la verdad, siempre, son los técnicos, los que trabajan con ellos. Y es muy sabido que la gente que trabaja con él varias veces ya le marcó que llegan regalos o canjes y ellos, los laburantes, no reciben nada. Se quejaron, se lo hicieron saber, pero no tuvieron ninguna respuesta”, cerró Luli Fernández, quien no pudo ocultar su indignación por la particular actitud de Nico Occhiato.

Fuente: la100.cienradios.com